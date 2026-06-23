El Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el dictamen del Proyecto de Ley 14337/2025-CR, que modifica el Código Penal para incorporar los delitos de lesa humanidad conforme al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La iniciativa legislativa fue aprobada con 63 votos a favor, como parte de la adecuación del ordenamiento jurídico del país a compromisos internacionales.

La sesión fue dirigida por el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, quien anunció que el texto será sometido a una segunda votación dentro de 7 días calendario, conforme al reglamento parlamentario, conforme al artículo 78 del reglamento del Legislativo.

Arturo Alegría, congresista por Fuerza Popular presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, explicó que la propuesta responde a obligaciones asumidas por el Perú tras la ratificación del Estatuto de Roma y a una exhortación del Tribunal Constitucional, incorporando un nuevo capítulo en el Código Penal que define los delitos de lesa humanidad como ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, cometidos con conocimiento de dicho ataque.

El autor del proyecto, el legislador también por Fuerza Popular y presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, afirmó que la tipificación expresa de estos delitos refuerza el principio de legalidad y la seguridad jurídica, evitando interpretaciones extensivas.

Esta postura fue respaldada por el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular, quien sostuvo que la ausencia de esta figura en el Código Penal genera vacíos normativos que deben ser corregidos.

Durante el debate, la congresista Ruth Luque, de la bancada Bloque Democrático Popular, presentó una reconsideración que no fue aprobada. Entre los cuestionamientos se encontraba lo relacionado al alcance temporal de la norma, ligado a la entrada en vigencia del Estatuto de Roma en el Perú en 2002, sus posibles efectos sobre casos previos y la definición del “ataque generalizado o sistemático”.