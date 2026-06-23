Congreso aprueba en primera votación reforma penal que tipifica delitos de lesa humanidad. Foto: Congreso.
Congreso aprueba en primera votación reforma penal que tipifica delitos de lesa humanidad. Foto: Congreso.
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Redacción Gestión
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conforme al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La iniciativa legislativa fue aprobada con 63 votos a favor, como parte de la adecuación del ordenamiento jurídico del país a compromisos internacionales.

La sesión fue dirigida por el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, quien anunció que

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y a una exhortación del Tribunal Constitucional, incorporando un nuevo capítulo en el Código Penal que define los delitos de lesa humanidad como ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, cometidos con conocimiento de dicho ataque.

El autor del proyecto,

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Esta postura fue respaldada por el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular, quien sostuvo que la ausencia de esta figura en el Código Penal genera vacíos normativos que deben ser corregidos.

Durante el debate, la congresista Ruth Luque, de la bancada Bloque Democrático Popular, presentó una reconsideración que no fue aprobada.

La iniciativa será sometida a segunda votación transcurridos 7 días calendarios, según el artículo 78 del reglamento del Congreso. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
La iniciativa será sometida a segunda votación transcurridos 7 días calendarios, según el artículo 78 del reglamento del Congreso. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

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