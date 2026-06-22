El presidente José María Balcázar canceló una reunión clave con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, que estaba incluida en la agenda oficial presentada ante el Congreso como parte de su viaje a Europa.

Según el dominical Cuarto Poder, la cita debía realizarse en París y la cual se encontraba dentro de las gestiones para la incorporación del Perú a la OCDE, pero fue suspendida mientras el mandatario desarrollaba actividades en Italia.

El mandatario y su esposa fueron resguardados en Europa por la comandante de la policía Sarita Bravo y el jefe de seguridad de Palacio, el coronel PNP Manuel Jesúquez Idrogo. Según el reportaje, ninguno de los dos oficiales asignados a la comitiva internacional contaba con el curso de capacitación especializada requerido para la protección de dignatarios en alta esfera.

Durante el viaje, el matrimonio presidencial se alojó en la residencia del embajador peruano en Italia, mientras que el resto del equipo como los ministros y allegados se hospedaron en el Grand Hotel Plaza de Roma.

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Otros cuestionamientos

Un día antes del viaje, Balcázar mencionó que lo aplazaría tras el anuncio de protestas en medio del proceso electoral. Sin embargo, mediante registros migratorios, se precisó que Balcázar salió del país el 15 de junio, fecha originalmente prevista y que, durante los primeros días de la gira, no se difundieron actividades públicas ni imágenes oficiales desde Palacio de Gobierno.

Por otro lado, la composición de la comitiva incluyó a familiares del mandatario, ya que los registros señalan que la delegación se amplió para incorporar a sus hijas, Tania Balcázar y Ana Balcázar, en la visita al Vaticano.

La primera dama, Blanca Nelly Quiroz de Balcázar, participó en las coordinaciones ante la Cancillería para concretar la visita. Asimismo, la delegación no convocó a la prensa nacional, permitiendo solo la presencia de un fotógrafo oficial.