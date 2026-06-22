Presidente Balcázar cancela reunión clave con la OCDE en Europa en medio de viaje a Italia. Foto: GEC
Presidente Balcázar cancela reunión clave con la OCDE en Europa en medio de viaje a Italia. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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Mathias Cormann, que estaba incluida en la agenda oficial presentada ante el Congreso como parte de su viaje a Europa.

Según el dominical Cuarto Poder,

El mandatario y su esposa fueron resguardados en Europa por la comandante de la policía Sarita Bravo y el jefe de seguridad de Palacio, el coronel PNP Manuel Jesúquez Idrogo. Según el reportaje, ninguno de los dos oficiales asignados a la comitiva internacional contaba con el curso de capacitación especializada requerido para la protección de dignatarios en alta esfera.

Durante el viaje, el matrimonio presidencial se alojó en la residencia del embajador peruano en Italia, mientras que el resto del equipo como los ministros y allegados se hospedaron en el Grand Hotel Plaza de Roma.

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Otros cuestionamientos

Sin embargo, mediante registros migratorios, se precisó que Balcázar salió del país el 15 de junio, fecha originalmente prevista y que, durante los primeros días de la gira, no se difundieron actividades públicas ni imágenes oficiales desde Palacio de Gobierno.

Por otro lado, la composición de la comitiva incluyó a familiares del mandatario, ya que los registros señalan que la delegación se amplió para incorporar a sus hijas, Tania Balcázar y Ana Balcázar, en la visita al Vaticano.

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La primera dama, Blanca Nelly Quiroz de Balcázar, participó en las coordinaciones ante la Cancillería para concretar la visita. Asimismo, la delegación no convocó a la prensa nacional, permitiendo solo la presencia de un fotógrafo oficial.

La composición de la comitiva del viaje a Europa se amplió para incorporar a a las hijas del presidente, Tania Balcázar y Ana Balcázar, en la visita al Vaticano. (Foto: EFE)
La composición de la comitiva del viaje a Europa se amplió para incorporar a a las hijas del presidente, Tania Balcázar y Ana Balcázar, en la visita al Vaticano. (Foto: EFE)

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