Las elecciones peruanas y el escenario político que atraviesa el país fueron algunos de los temas abordados durante la audiencia que mantuvieron el presidente José María Balcázar y el papa León XIV en el Vaticano. Según relató el mandatario, el pontífice sigue con atención el proceso electoral y expresó su expectativa de que los resultados sean respetados por todos los actores políticos.

Balcázar señaló que León XIV manifestó su preocupación por la ajustada competencia electoral y remarcó la importancia de que la transición democrática se desarrolle de manera ordenada y sin episodios de confrontación.

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“Ha visto bien, en el diálogo, de que el tránsito de las elecciones sea la más ordenada, que no haya mayores conflictos y que el perdedor reconozca al ganador, aunque se preocupa él de que todavía mantenemos esas votaciones tan parejas, que por pocos votos se define y que debería ser mucho más amplio el ganador. Pero bueno, esa es la política peruana”, declaró el jefe de Estado a RPP.

Durante la conversación también abordaron la necesidad de construir una visión de largo plazo para el país. En ese contexto, Balcázar indicó que el papa reflexionó sobre la tendencia de la política peruana a concentrarse en los problemas inmediatos sin una planificación estratégica de futuro.

El presidente José María Balcázar sostuvo una audiencia privada con el papa León XIV en el Vaticano. Foto: AFP.

“Hemos hablado de su encíclica, en el sentido de que los peruanos en la política somos mediáticos. Vemos la cosa inmediata y pequeña, pero no tenemos una perspectiva de proyecto del Perú y como no lo tenemos resolvemos el caso del día a día, pero no tenemos ningún tipo de planificación del Estado hacia el futuro”, sostuvo.

En la previa, el mandatario había señalado que León XIV le transmitió su esperanza de que el país logre superar las divisiones políticas y avanzar hacia mayores niveles de unidad nacional.

“Hemos conversado muchas cosas, sobre todo en política donde él tiene la esperanza de que los peruanos se unan, sin mayores discrepancias y que Perú deje de estar dividido políticamente, que los políticos no sean mediáticos, por ejemplo, y que tengan planes para futuro y que no haya más divisiones en el país” , añadió.

León XIV visitará Perú en noviembre

Tras la audiencia privada en el Vaticano, que se prolongó por cerca de dos horas, Balcázar confirmó que el papa León XIV visitará el Perú durante la primera quincena de noviembre.

Según explicó, la gira apostólica tendría una duración estimada de entre ocho y diez días, aunque el Ejecutivo buscará ampliar su permanencia en el país.

Hasta el momento, el itinerario contempla una llegada a Lima y actividades en Chiclayo, desde donde se prevé un traslado hacia las localidades altoandinas de Incahuasi y Cañaris. La agenda también incluiría visitas a Piura, Sullana, Cusco y Pucallpa.