Tras más de dos décadas años de operación en el Perú, Antamina puso en marcha su proyecto para extender la vida útil de su mina en Áncash hasta 2036, iniciativa que contempla una inversión superior a los US$ 2,000 millones. Como parte de esa estrategia para sostener su capacidad productiva y mejorar la eficiencia de sus operaciones, la compañía decidió ampliar su flota de camiones de alta capacidad.

En detalle, Antamina amplió su flota de camiones de gran minería con la incorporación de 27 unidades Caterpillar CAT 798, suministradas por Ferreyros, en una operación que tiene como propósito fortalecer su eficiencia y productividad. Así, la minera eleva a 45 el número de camiones ultraclass de este modelo en operación en su unidad ubicada en la región Áncash, a 4,300 metros sobre el nivel del mar.

Los camiones CAT 798 están diseñados para transportar hasta 400 toneladas métricas por viaje , ubicándose así entre los equipos de mayor capacidad disponibles para la industria minera. Además de contar con la tolva de mayor capacidad volumétrica de su categoría, incorporan un sistema de potencia variable.

Al respecto, Ferreyros explicó que estas características permiten incrementar la disponibilidad de los equipos, mejorar la velocidad de operación y prolongar la vida útil del motor, factores que ayudan a reducir el costo por tonelada transportada y a mejorar la eficiencia global de la operación.

Además del suministro de los nuevos equipos, Ferreyros brindará soporte técnico permanente, repuestos y servicios especializados para asegurar la disponibilidad de la flota y respaldar la continuidad de las operaciones de Antamina. Foto: Antamina.

¿Qué servicios adicionales brindará Ferreyros?

Como parte del suministro, Ferreyros brindará soporte técnico permanente a la flota mediante un esquema de atención las 24 horas del día, los siete días de la semana. Este servicio contempla personal especializado en la operación minera, almacenes de repuestos instalados en la propia unidad y el respaldo de la red nacional de talleres, laboratorios y centros de monitoreo.

El objetivo es asegurar la máxima disponibilidad de los equipos y reducir los tiempos de detención, un aspecto clave para operaciones de gran escala donde la continuidad del proceso productivo tiene un impacto directo en los niveles de producción.

Gonzalo Díaz Pró, gerente general de Ferreyros, destacó la importancia de esta adquisición para la operación minera. “Esta flota ultraclass impulsará los altos estándares de eficiencia y seguridad que caracterizan a esta operación de clase mundial, con el acompañamiento de nuestro servicio experto”, declaró.

Por su parte, Santiago Basualdo, gerente central de Gran Minería de Ferreyros, señaló que este modelo de camión ya opera en seis grandes minas de tajo abierto en el Perú. “En el Perú, estos camiones vienen contribuyendo a la producción de seis grandes minas de tajo abierto, aportando eficiencias de escala, alta productividad y seguridad. Trabajamos junto a nuestros clientes para impulsar el máximo desempeño de sus flotas", indicó.