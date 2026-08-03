La presidenta de la República, Keiko Fujimori, indicó que el proyecto de ley de pedido de facultades legislativas será presentado la próxima semana.

La mandataria explicó que han existido retrasos debido a nombramientos pendientes de viceministros y trabas burocráticas, pero aseguró que estas dificultades se resolverán en cuestión de horas o días.

“Superado esto, teniendo a los nuevos viceministros, se sustentará todo este proyecto de ley”, señaló en declaraciones a la prensa.

Sobre el contenido de las facultades legislativas, la mandataria indicó que tienen varios objetivos como la inseguridad ciudadana y preparar al país de cara al fenómeno El Niño.

Asimismo, mencionó que existen múltiples trabas burocráticas que deben ser resueltas y que es necesario modernizar la administración pública, poniendo como ejemplo al Ministerio de Salud, Luis Dyer, donde ha visto ambientes llenos de papeles que, a su juicio, deberían transformarse en información digital.

La mandataria evitó adelantar detalles del contenido específico del pedido de facultades, señalando que esa labor corresponde al primer ministro, quien será el encargado de sustentar técnicamente la iniciativa ante el Congreso e iniciar un debate de fondo.

“Yo apelo a la buena voluntad, al análisis objetivo de parte de los diferentes grupos políticos”, puntualizó.

Indulto a Alejandro Toledo

Consultada sobre el pedido de indulto formulado por el expresidente Alejandro Toledo, que habría solicitado directamente no morir en la cárcel y pidió acelerar el trámite, la presidenta indicó que la solicitud será evaluada bajo análisis técnico y médico, así como con una mirada humanitaria.

Precisa que se deben designar primero a los miembros de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales.

“Estas personas empezarán, cuando asuman sus funciones, para hacer el análisis correspondiente”, precisó.

Caso de diputado acusado de violencia contra la mujer

Consultada sobre la detención del diputado Luis Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú, por la acusación por violencia psicológica y física contra su expareja, la presidenta respondió “como mujer”, aclarando que no conoce los detalles legales del caso.

Señaló que, de ser ciertas las informaciones difundidas por la prensa, sería “muy lamentable” que una persona con ese comportamiento ocupe un cargo como diputado, sobre todo por el mensaje que se transmite a las mujeres. Asimismo, reafirmó su rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer.