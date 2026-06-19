Al menos S/ 80,000 en ventas estima generar la feria Exhibe Perú 2026, una iniciativa que busca impulsar el trabajo de destacados artesanos de nueve regiones del país, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El encuentro reúne a 15 tiendas que ofrecen una variada selección de productos y se desarrollará hasta el 21 de junio en la Plazuela Punta del Este del centro comercial Real Plaza Salaverry, en el distrito de Jesús María.

Participan artesanas y artesanos de Arequipa, Ayacucho, Puno, Piura, Lambayeque, Ucayali, Huancavelica, Amazonas y Cajamarca, beneficiarios de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE), quienes buscan posicionar sus productos en nuevos mercados.

Entre los artículos exhibidos destacan piezas de cerámica, textiles, joyería, retablos y otras expresiones de arte tradicional que reflejan la diversidad cultural y el talento de los productores participantes.

En 2026, el Registro Nacional del Artesano (RNA) del Mincetur superó los 91,050 artesanos inscritos en todo el país y alcanzó presencia en más de 1,300 distritos, consolidándose como la principal plataforma de formalización e inclusión productiva del sector artesanal.

Asimismo, este año se ha destinado una inversión de S/ 7.3 millones para fortalecer la Red CITE de Artesanía y Turismo. Esta iniciativa beneficiará a más de 9,400 unidades productivas mediante servicios especializados orientados a mejorar su productividad, competitividad y acceso a nuevos mercados.