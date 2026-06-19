Manos llenas de historia: Artesanos de 9 regiones del país buscan posicionar sus productos en la Feria Exhibe Perú 2026, poniendo en valor la riqueza de su arte tradicional.
Manos llenas de historia: Artesanos de 9 regiones del país buscan posicionar sus productos en la Feria Exhibe Perú 2026, poniendo en valor la riqueza de su arte tradicional.
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Redacción Gestión
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Al menos S/ 80,000 en ventas estima generar la feria Exhibe Perú 2026, una iniciativa que busca impulsar el trabajo de destacados artesanos de nueve regiones del país,

El encuentro reúne a 15 tiendas que ofrecen una variada selección de productos y se desarrollará hasta el 21 de junio en la Plazuela Punta del Este del centro comercial Real Plaza Salaverry, en el distrito de Jesús María.

Participan artesanas y artesanos de Arequipa, Ayacucho, Puno, Piura, Lambayeque, Ucayali, Huancavelica, Amazonas y Cajamarca, beneficiarios de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE), quienes buscan posicionar sus productos en nuevos mercados.

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Entre los artículos exhibidos destacan piezas de cerámica, textiles, joyería, retablos y otras expresiones de arte tradicional que reflejan la diversidad cultural y el talento de los productores participantes.

En 2026, consolidándose como la principal plataforma de formalización e inclusión productiva del sector artesanal.

Asimismo, este año se ha destinado una inversión de S/ 7.3 millones para fortalecer la Red CITE de Artesanía y Turismo. Esta iniciativa beneficiará a más de 9,400 unidades productivas mediante servicios especializados orientados a mejorar su productividad, competitividad y acceso a nuevos mercados.

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