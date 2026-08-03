Alfonso López Chau. (Foto: GEC)
Alfonso López Chau. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El senador de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, En ese sentido, señaló que existe disposición para dialogar con el Gobierno de Keiko Fujimori sobre el pedido de facultades legislativas que será presentado ante el Congreso de la República, aunque indicó que la propuesta deberá ser explicada ampliamente para lograr consensos.

“Nosotros queremos dialogar”, señaló el legislador, quien adelantó que se revisarán los alcances del pedido y los puntos en los que podrían existir coincidencias o diferencias.

Además, comentó que tienen una citación para el día de mañana a las 9 a.m., en donde se abordarían estos puntos.

Se refirió a las versiones sobre posibles discrepancias dentro del Ejecutivo

Asimismo, López-Chau indicó que dentro de las conversaciones con el Gobierno debería incluirse la atención a los familiares de las víctimas de recientes hechos de violencia y otros temas sociales pendientes.

Sobre la postura de algunos congresistas que han adelantado su rechazo al pedido de facultades, como el senador Jaime Quito, López-Chau señaló que cada parlamentario tiene derecho a expresar su posición, pero insistió en la necesidad de buscar acuerdos entre las distintas bancadas.

El legislador informó que se ha convocado una reunión para abordar estos temas y definir una posición frente a la solicitud del Ejecutivo.

TE PUEDE INTERESAR

Facultades incluirán prohibición de tratos con empresas de trabajo forzoso
Beingolea señala que pedido de facultades legislativas aún “se afina” y descarta cierre del LUM
Ministro Vinelli: Se está ajustando proyecto de delegación de facultades legislativas
Carlos Espá confía en que la oposición respaldará las facultades legislativas del Ejecutivo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.