El senador de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, sostuvo que el oficialismo enfrenta un escenario complejo debido a la composición de la Cámara de Diputados, donde no contaría con los votos suficientes para aprobar las facultades en primera instancia. En ese sentido, señaló que existe disposición para dialogar con el Gobierno de Keiko Fujimori sobre el pedido de facultades legislativas que será presentado ante el Congreso de la República, aunque indicó que la propuesta deberá ser explicada ampliamente para lograr consensos.

“Nosotros queremos dialogar”, señaló el legislador, quien adelantó que se revisarán los alcances del pedido y los puntos en los que podrían existir coincidencias o diferencias.

Además, comentó que tienen una citación para el día de mañana a las 9 a.m., en donde se abordarían estos puntos.

Se refirió a las versiones sobre posibles discrepancias dentro del Ejecutivo

El senador también se refirió a las versiones sobre posibles discrepancias dentro del Ejecutivo respecto al contenido de las facultades legislativas y consideró que cualquier medida debe ser sustentada técnicamente antes de recibir respaldo parlamentario.

Asimismo, López-Chau indicó que dentro de las conversaciones con el Gobierno debería incluirse la atención a los familiares de las víctimas de recientes hechos de violencia y otros temas sociales pendientes.

Sobre la postura de algunos congresistas que han adelantado su rechazo al pedido de facultades, como el senador Jaime Quito, López-Chau señaló que cada parlamentario tiene derecho a expresar su posición, pero insistió en la necesidad de buscar acuerdos entre las distintas bancadas.

El legislador informó que se ha convocado una reunión para abordar estos temas y definir una posición frente a la solicitud del Ejecutivo.