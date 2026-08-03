Alicorp inició una nueva etapa en su expansión regional. Desde el 1 de agosto, la compañía peruana asumió directamente la operación del negocio de cuidado del hogar que adquirió a Unilever en Colombia, una transacción superior a US$158 millones que incorpora nuevas marcas y capacidad productiva. Pero, ¿cuál será la hoja de ruta de la empresa para crecer en este mercado?

La adquisición comprende la planta de producción ubicada en Palmira, sus activos, entre ocho y 10 marcas del negocio de cuidado del hogar y cerca de 200 colaboradores que anteriormente formaban parte de Unilever.

Entre las marcas que pasan al portafolio de Alicorp figuran FAB, 3D, Aromatel, Coco Varela, Lavomatic y Vel Rosita. Juan Felipe Isaza, country manager de Alicorp para Colombia, Centroamérica y Caribe, explicó a La República (Colombia) que la operación forma parte de la estrategia de expansión regional de la compañía.

“Esta adquisición hace parte de la estrategia de expansión regional de Alicorp. La operación incluyó la planta de producción en Palmira, los activos, las marcas del negocio de cuidado del hogar y cerca de 200 colaboradores de Unilever. Es una inversión superior a US$158 millones con la que la compañía busca fortalecer su presencia en Colombia y consolidar una operación de largo plazo”, señaló.

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Alicorp apunta a duplicar su equipo en Colombia

En esta primera etapa, Alicorp concentrará sus esfuerzos en integrar el negocio y garantizar la continuidad del abastecimiento. Para ello, avanzará en la consolidación de las áreas comercial, financiera, logística y de recursos humanos.

La operación también ampliará significativamente el tamaño de su equipo en Colombia. Los cerca de 200 colaboradores procedentes del negocio de Unilever se incorporarán a los 30 trabajadores que Alicorp ya tenía en ese país, con lo que iniciará esta etapa con alrededor de 230 personas. La compañía espera duplicar esa cifra en el mediano plazo, aunque no precisó una fecha para alcanzar la meta.

En el frente productivo, la unidad de negocio de cuidado del hogar cuenta con una capacidad cercana a 134,000 toneladas métricas. Inicialmente, la producción estará destinada al mercado colombiano, donde la prioridad será garantizar el suministro durante esta etapa de integración.

Dentro del portafolio adquirido, FAB tendrá un papel relevante. La marca representa cerca del 40% de la capacidad de producción de la planta y, según Isaza, mantiene un alto nivel de recordación entre los consumidores colombianos.

“FAB seguirá siendo una de nuestras principales marcas. Tiene un alto nivel de recordación entre los consumidores colombianos y representa cerca de 40% de la capacidad de producción de la planta”, afirmó.

La unidad de cuidado del hogar adquirida por Alicorp cuenta con una capacidad cercana a 134,000 toneladas métricas.

Nuevas categorías entran al radar de Alicorp

Por ahora, Alicorp no contempla nuevas adquisiciones en el corto plazo. Su prioridad será completar la integración del negocio de cuidado del hogar. Más adelante, sin embargo, evaluará nuevas oportunidades para ampliar su participación en otras categorías del mercado colombiano.

En paralelo, la compañía mantiene otra operación pendiente en ese país. La compra del negocio de Flora Foods continúa en proceso de aprobación por las autoridades. Alicorp espera tener una definición hacia finales del 2026 para establecer cuándo asumiría dicho negocio.

Respecto del entorno económico, Isaza reconoció desafíos relacionados con el tipo de cambio, las materias primas y el contexto internacional. No obstante, sostuvo que Colombia continúa siendo un mercado atractivo para invertir.

“Más que una adquisición, representa una apuesta de largo plazo por Colombia. Estamos generando inversión extranjera, preservando empleos, fortaleciendo la industria local y creando las bases para seguir creciendo en el mercado colombiano, con una visión sostenible y desarrollo regional”, señaló.

Durante los próximos meses, Alicorp enfocará sus esfuerzos en integrar los equipos y garantizar la continuidad de las operaciones, el abastecimiento y el servicio a sus clientes, mientras consolida la nueva plataforma desde la cual buscará continuar creciendo en el mercado colombiano.