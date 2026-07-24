El negocio internacional de la peruana Alicorp, empresa del Grupo Romero, fue el de mayor crecimiento durante el segundo trimestre del 2026. Sus ventas aumentaron 58.7% frente al mismo periodo del año anterior, impulsadas por la integración de Jabonería Wilson e Inka Crops y un mayor volumen comercializado. En conjunto, la empresa elevó sus ingresos consolidados en 10.2%, hasta S/ 3,155 millones.

Entre abril y junio, el volumen comercializado llegó a 684 mil toneladas métricas, mientras que el EBITDA ajustado alcanzó los S/ 470 millones, cifra que representó un crecimiento interanual de 7.5%.

Alicorp atribuyó estos resultados al desempeño de sus principales negocios y a la ejecución de su estrategia comercial y operativa. Además, durante el trimestre concretó una emisión de bonos, operación con la que buscó fortalecer su posición financiera y respaldar sus planes de crecimiento.

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Consumo masivo e internacional impulsan resultados

El negocio de Consumo Masivo Perú registró ventas por S/ 1,068 millones, un crecimiento de 11.2% frente al segundo trimestre del 2025. El avance estuvo acompañado por un aumento de 7.8% en los volúmenes y una mejora en la mezcla de productos vendidos.

Dentro de este segmento, Alicorp destacó el desempeño de la categoría de detergentes, donde la marca Bolívar alcanzó su mayor participación de mercado desde septiembre del 2024. Asimismo, señaló que marcas como Primor, Don Vittorio y Ángel fortalecieron su presencia en sus respectivas categorías.

En tanto, el negocio internacional registró ventas por S/ 278 millones, un crecimiento de 58.7% frente al segundo trimestre del 2025. La empresa explicó que este resultado respondió a la integración de Jabonería Wilson e Inka Crops, y al incremento de 23.7% en los volúmenes comercializados, que alcanzaron 43 mil toneladas métricas.

El negocio internacional de Alicorp elevó sus ventas 58.7% frente al mismo periodo del 2025, impulsado por la integración de Jabonería Wilson e Inka Crops. (Foto: Inka Chips)

Por su parte, el negocio B2B registró ventas por S/ 795 millones, un avance de 2% respecto al segundo trimestre del 2025. Aunque su EBITDA ajustado retrocedió 6.3%, la empresa indicó que mantuvo un desempeño comercial positivo gracias a su estrategia orientada a clientes.

En el caso de Vitapro, unidad dedicada a la producción de alimento balanceado para la acuicultura, las ventas alcanzaron S/ 1,013 millones, un crecimiento de 7.1%. Los volúmenes aumentaron 18.5%, impulsados por una mayor participación de mercado en los países donde opera y por una recuperación de la demanda del sector camaronero, especialmente en Ecuador.

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