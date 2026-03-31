Según el acuerdo, McCormick pagará a la compañía anglo-neerlandesa US$ 15,700 millones y el equivalente a US$ 29,100 millones en acciones de McCormick por la mayor parte del negocio de alimentos de Unilever. Esto dejará a Unilever y sus accionistas con el 65% de la entidad combinada, incluidas marcas de McCormick como la mostaza French’s.

El acuerdo es el mayor en la historia de ambas compañías y ayudará a reposicionar a Unilever como líder global en belleza, cuidado personal y del hogar, al tiempo que convierte a McCormick en un competidor más relevante en el negocio global de alimentos envasados.

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La transacción se llevará a cabo mediante un esquema conocido como Reverse Morris Trust, un tipo de fusión diseñada para ser libre de impuestos, y ha sido aprobada por unanimidad por los directorios de ambas compañías.

Las acciones de McCormick, que tiene un valor de mercado de US$ 14,400 millones, cayeron hasta un 10% temprano en EE.UU. Al cierre más reciente, la acción acumula una caída del 21% este año. Las acciones de Unilever, que tiene una capitalización de mercado de aproximadamente £ 99,000 millones (US$ 131,000 millones), bajaban un 5.1% en Londres.

Unilever ha vendido alimentos durante casi 100 años. Además de marcas globales como Hellmann’s, posee productos regionales más pequeños como la mostaza Dijon Maille y la pasta para untar Marmite.

Cubitos de caldo Knorr, propiedad de Unilever, en un supermercado de Londres.

La transacción representa un movimiento altamente ambicioso por parte de McCormick, conocida principalmente por sus envases de especias rojos y blancos. Se trata de una compañía mucho más pequeña cuyo negocio total genera solo la mitad de las ventas del segmento de alimentos de Unilever.

Sin embargo, el acuerdo no convence a James Edwardes Jones , de RBC Capital Markets. “Es cierto que dejará a Unilever como una empresa enfocada exclusivamente en el cuidado del hogar y personal, pero no nos parece una forma fluida de lograrlo”, escribió en una nota.

Las grandes empresas de alimentos como Unilever han enfrentado dificultades en los últimos años, ya que consumidores con menor poder adquisitivo han reducido su gasto u optado por marcas más baratas. La popularidad de los medicamentos para bajar de peso GLP-1 también ha llevado a muchos usuarios a comer menos o elegir alimentos más frescos. El director ejecutivo de Unilever, Fernando Fernandez, ha dicho que cree que el crecimiento futuro estará en la belleza, el cuidado personal y el bienestar, y no en los alimentos.

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La empresa combinada se llamará McCormick y tendrá ingresos de aproximadamente US$ 20,000 millones provenientes de una amplia gama de marcas reconocidas en hierbas, especias, condimentos, ayudas de cocina y salsas. El CEO de McCormick, Brendan Foley, permanecerá en su cargo en la sede actual de la compañía en Hunt Valley, Maryland.

Cuando se complete el acuerdo, Unilever nombrará a 4 de los 12 miembros del directorio y tendrá una participación del 9.9% en la nueva empresa de alimentos. Los accionistas de Unilever poseerán el 55.1%.