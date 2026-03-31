Botellas de plástico de mayonesa Hellmann's Real Mayonnaise en la línea de envasado dentro de la fábrica de Unilever PLC en Burton upon Trent, Reino Unido, el miércoles 5 de febrero de 2025. Fotógrafa: Hollie Adams/Bloomberg
Botellas de plástico de mayonesa Hellmann's Real Mayonnaise en la línea de envasado dentro de la fábrica de Unilever PLC en Burton upon Trent, Reino Unido, el miércoles 5 de febrero de 2025. Fotógrafa: Hollie Adams/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Unilever Plc acordó combinar su negocio de alimentos con McCormick & Co. en un acuerdo por US$ 44,800 millones que dará origen a una empresa global de condimentos, salsas y aderezos.

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