Empresas DBS, propietaria de la cadena de belleza DBS Beauty Store y parte del grupo Empresas SB, anunció que planea abrir 17 nuevas tiendas entre Perú y Chile durante 2026, tras cerrar 2025 con ingresos superiores a US$ 130 millones y un crecimiento de doble dígito.

En Perú, la expansión incluirá 12 locales, con la incorporación de Kiko Milano mediante una tienda exclusiva. En Chile, el crecimiento seguirá impulsado por la marca italiana, que sumará un total de cinco puntos de venta en el país.

El grupo explicó que estas aperturas forman parte de un plan de expansión regional que combina remodelaciones de locales existentes, nuevas tiendas y un formato de mayor tamaño con secciones de productos premium, incluyendo marcas como Urban Decay, Lancôme y Clinique. La iniciativa busca aumentar el ticket promedio, que creció más de 10% durante 2025.

Empresas DBS también evalúa su ingreso a otros mercados de Sudamérica, con Colombia, Uruguay y Paraguay como opciones, destacando a Colombia por su potencial de crecimiento en la industria de la belleza.

“Me gusta mucho la mirada que tienen las colombianas sobre la categoría de la belleza. Es un país que tiene una cultura muy de belleza (…) Yo diría que entre Venezuela y Colombia son los dos países de Sudamérica o de Latam incluso, donde la belleza es más importante”, afirmó a LT Pulso Dominique Rosenberg, fundadora y vicepresidenta ejecutiva de la compañía.

La compañía consolidó en menos de un año nueve tiendas en Perú y realizó cuatro aperturas en Chile durante 2025, alcanzando cerca de 80 locales en ambos países, lo que refuerza su presencia regional y sienta las bases para continuar su expansión en 2026.

La primera apertura de DBS Beauty Store en Perú se realizó en Real Plaza Centro Cívico en 2025.

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La expansión de DBS Beauty Store en Perú

La primera apertura de DBS Beauty Store en Perú se realizó en Real Plaza Centro Cívico en 2025, con un local que prioriza un surtido más amplio y una propuesta ajustada al nivel de precios del segmento.

Además, la cadena abrió el punto de venta de mayor tamaño en Plaza San Miguel, que incluye áreas destinadas a skincare (cuidado de la piel), cuidado capilar y perfumería, además de espacios para diagnóstico y asesoría. Dicho local reúne marcas como Kérastase, Physicians Formula y firmas de lujo como Carolina Herrera, Rabanne, Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana y Clinique.

Según Perú Retail, la cadena DBS Beauty prevé avanzar hacia regiones con la apertura de un local en Arequipa en 2026. Hasta el momento, la cadena tiene varios locales distribuidos en Real Plaza Centro Cívico, Plaza Norte, Plaza San Miguel, Cenco La Molina, Mallplaza Trujillo y Real Plaza Chiclayo, entre otros.

En junio de 2025, Andrea Pérez Kuzma, country manager de DBS en Perú, indicó a Gestión, que las próximas aperturas compartirán una identidad común, aunque adaptadas en tamaño y formato.“Queremos que cualquier persona que entre a un DBS, ya sea en Lima o al interior del país, sienta que está en el mismo universo de belleza”,sostuvo la ejecutiva.

En el mercado peruano, DBS Beauty Store enfrenta nuevos jugadores y formatos que apuestan por experiencias inmersivas y marcas multicategoría, entre ellos Glowbar de Falabella, MIA Beauty Bar, Todomoda Beauty, Ripley Beauty, MiFarma Prime y Aruma, esta última con más de 120 tiendas a nivel nacional.