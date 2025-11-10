La cadena italiana de belleza Kiko Milano ingresará al mercado peruano con un agresivo plan de expansión que contempla la apertura de hasta 30 tiendas propias en los primeros tres a cuatro años de operación. Su llegada se da de la mano del holding chileno Empresas DBS, operador de la marca en Chile.

De esa forma, Perú se convertirá en el tercer mercado sudamericano de la marca (después de Brasil y Chile) reforzando su presencia regional en el sector cosmético. El desembarco incluirá tanto tiendas propias como espacios “shop-in-shop” en establecimientos DBS Beauty Store, replicando el modelo que ha consolidado su expansión internacional.

“Es una marca que es fabricada en Italia, está constantemente innovando y lanzando colecciones nueva (...) Estamos muy contentos de poder llevar esta propuesta a los consumidores peruanos que son aficionados del mundo de la belleza”, destacó a Perú Retail Dominique Rosenberg, fundadora y vicepresidenta ejecutiva de Empresas DBS.

La primera tienda abrirá en Lima durante el segundo semestre de 2026, y si bien la ubicación no ha sido anunciada oficialmente, la estrategia de entrada se enfocará en centros comerciales, con locales de entre 70 y 120 metros cuadrados. La firma también evalúa operar en formato puerta a calle.

Desde su fundación en Milán en 1997, Kiko Milano ha expandido su presencia a más de 64 países con más de 1.000 locales.

Kiko Milano abrirá 30 tiendas en Perú y apuesta por provincias

El plan incluye desde el inicio una expansión hacia provincias, con el objetivo de lograr cobertura nacional en los primeros años. “Kiko Milano se mantiene como una de las pocas monomarcas exitosas a nivel global, al lograr sostener su rentabilidad mediante tiendas propias. Su modelo demuestra su eficacia, lo que explica su actual expansión internacional”, indicó la ejecutiva.

La firma, conocida como la “Zara italiana de la belleza”, ingresará con su portafolio completo de 1.800 productos, incluyendo maquillaje, skincare y capilares, así como sus bases y labiales con precios alineados al retail europeo.

Respecto a cómo se ajustarán los precios localmente, la compañía dijo que “se buscará la mayor paridad posible con la región, considerando las obligaciones tributarias e importaciones. El precio será equivalente al retail europeo más cerca de un 20% adicional, correspondiente a impuestos”.

El ingreso de Kiko Milano se da en un contexto de mayor competencia en el retail de belleza peruano, donde ya operan actores como Aruma (Lindcorp), DBS Beauty y próximamente Sephora, que también alista su ingreso. La nueva oferta incrementa la presión competitiva en un mercado en crecimiento, impulsado por consumidores que priorizan innovación, variedad y precios accesibles.

