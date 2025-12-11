La cadena chilena DBS Beauty Store acelera su expansión en Perú con la inauguración de dos nuevos locales en Lima, consolidando una red de siete tiendas y avanzando en su estrategia por ganar espacio en un sector de belleza cada vez más competitivo, donde hoy operan marcas como Aruma.

En detalle, la primera apertura de DBS Beauty Store se realizó en Cenco La Molina, con un local que prioriza un surtido más amplio y una propuesta ajustada al nivel de precios del segmento.

Además, la cadena abrió el punto de venta de mayor tamaño en Plaza San Miguel, que incluye áreas destinadas a skincare (cuidado de la piel), cuidado capilar y perfumería, además de espacios para diagnóstico y asesoría. Dicho local reúne marcas como Kérastase, Physicians Formula y firmas de lujo como Carolina Herrera, Rabanne, Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana y Clinique.

La firma chilena opera con locales renovados y un portafolio que incorpora marcas internacionales, siguiendo la tendencia del retail de belleza hacia formatos más especializados y orientados a la experiencia de compra.

Interior de la tienda DBS Beauty Store en Plaza San Miguel. (Foto: Perú Retail).

DBS Beauty proyecta ocho locales operativos al cierre de 2025

Según Perú Retail, la cadena DBS Beauty prevé avanzar hacia regiones con la apertura de un local en Arequipa en 2026. En tanto, la compañía prevé una inauguración antes de que cierre el presente año: la apertura programada para este mes de diciembre en Mall Aventura Santa Anita.

Con esta tienda, la compañía proyecta cerrar el 2025 con ocho locales en Perú, distribuidos en Real Plaza Centro Cívico, Plaza Norte, Mallplaza Bellavista, Plaza San Miguel, Cenco La Molina, Mallplaza Trujillo y Real Plaza Chiclayo.

En junio último, Andrea Pérez Kuzma, country manager de DBS en Perú, indicó a Gestión, que las próximas aperturas compartirán una identidad común, aunque adaptadas en tamaño y formato. “Queremos que cualquier persona que entre a un DBS, ya sea en Lima o al interior del país, sienta que está en el mismo universo de belleza”, sostuvo la ejecutiva.

La meta de DBS Beauty en Perú es superar las 30 tiendas en un horizonte de dos a tres años.

En el mercado peruano, DBS Beauty Store enfrenta nuevos jugadores y formatos que apuestan por experiencias inmersivas y marcas multicategoría, entre ellos Glowbar de Falabella, MIA Beauty Bar, Todomoda Beauty, Ripley Beauty, MiFarma Prime y Aruma, esta última con más de 120 tiendas a nivel nacional.

El dinamismo del sector presiona a los retailers a diferenciarse en portafolio, experiencia y servicio, factores que definirán la próxima etapa del negocio de belleza en el país.