La compañía anglo-neerlandesa de bienes de consumo dijo el viernes que recibió una oferta del fabricante de especias y condimentos con sede en Maryland, aunque no hay certeza de que se concrete un acuerdo. El negocio de alimentos tendría un valor en acciones de hasta € 29,000 millones (US$ 33,000 millones), según Bloomberg Intelligence.

Sería la mayor transacción en la historia de McCormick, cuya capitalización bursátil de US$ 14,500 millones es apenas una fracción del valor de Unilever, de £ 101,000 millones (US$ 135,000 millones). Aún no se han proporcionado detalles de financiamiento, aunque probablemente se estructure como un llamado Reverse Morris Trust, un tipo de fusión diseñado para ser libre de impuestos, según una persona familiarizada con el asunto.

La venta de la unidad de alimentos de Unilever marcaría el fin de su competencia con gigantes del sector como Kraft Heinz Co., Nestlé SA y PepsiCo Inc. También transformaría a la multinacional en una gran empresa enfocada en productos para el hogar y cuidado personal, al nivel de L’Oréal SA, Beiersdorf AG y Estée Lauder Cos.

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Bloomberg informó esta semana que Unilever está en las primeras etapas de evaluar una separación total o parcial de su negocio de alimentos. Ambas compañías están trabajando para concretar un acuerdo antes de fin de mes, según la persona familiarizada, que pidió no ser identificada porque la información es privada.

Fernando Fernández, director ejecutivo de Unilever, ahora con un año en el cargo, ha dejado claro que los alimentos ya no son su principal foco y que ve en la belleza, el cuidado personal y el bienestar las claves del crecimiento futuro.

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El sector de “Big Food” lleva años en una reconfiguración, ya que los consumidores, especialmente en EE.UU., han reducido el gasto debido a la alta inflación y la incertidumbre geopolítica. Los supermercados también están ganando participación en mercados como el Reino Unido con marcas propias de alta calidad.

Al mismo tiempo, el auge de medicamentos para bajar de peso y las dietas altas en proteínas, ricas en fibra y con menos alimentos procesados están haciendo que los consumidores compren menos y opten por opciones más saludables y frescas.

Las acciones de Unilever han tenido un mejor rendimiento que las de Nestlé últimamente | Una venta de la división de alimentos marcaría el fin de la competencia de Unilever con su rival Nestlé.

Estos cambios están volviendo menos atractivo el negocio de alimentos para multinacionales como Unilever en comparación con el crecimiento que ofrece el segmento de belleza y cuidado personal, donde los consumidores están cada vez más dispuestos a gastar en rutinas de cuidado de la piel de múltiples pasos y colecciones de fragancias.