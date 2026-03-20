Unilever afirmó que su negocio de alimentos era muy atractivo y tenía un sólido perfil financiero. Fotógrafa: Hollie Adams/Bloomberg
Unilever afirmó que su negocio de alimentos era muy atractivo y tenía un sólido perfil financiero. Fotógrafa: Hollie Adams/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Unilever Plc está en conversaciones para vender su negocio de alimentos a McCormick & Co., en lo que sería la mayor reestructuración del fabricante de mayonesa Hellmann’s desde su fundación hace casi un siglo.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.