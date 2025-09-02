Kraft Heinz Co. anunció el martes que planea dividirse en dos compañías independientes, deshaciendo una megaoperación realizada hace una década que convirtió al fabricante de los Kraft Mac & Cheese en uno de los mayores vendedores de alimentos envasados del mundo.

Tras la escisión, una empresa quedará integrada por el ketchup Heinz y otros condimentos icónicos y comidas envasadas, una unidad que actualmente genera US$ 15,400 millones en ventas. La segunda firma incluirá productos de crecimiento más lento, como los hot dogs y Lunchables Oscar Mayer, con ingresos actuales de US$ 10,400 millones.

La compañía había anticipado este movimiento y sus acciones mostraron pocos cambios en las operaciones previas a la apertura. Al cierre del viernes, acumulaban una caída cercana al 21% en los últimos 12 meses.

“La escisión busca maximizar las capacidades de las marcas Kraft Heinz" para permitir a las nuevas empresas “desplegar sus recursos en sus estrategias prioritarias diferentes”, señaló el grupo en un comunicado.

La transacción debería cerrarse en el segundo semestre de 2026, según la compañía Kraft Heinz. (Foto: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

La medida busca aislar los alimentos básicos con menor dinamismo en una nueva entidad, permitiendo que los productos de mayor crecimiento tengan más espacio para avanzar y que la administración se concentre mejor en cada negocio. El proceso se realizará mediante una separación libre de impuestos, y los nombres de las compañías se definirán más adelante.

“La complejidad de nuestra estructura actual dificulta asignar capital de forma eficaz, priorizar iniciativas y escalar en nuestras áreas más prometedoras”, dijo Miguel Patricio , presidente de Kraft. “Al dividirnos en dos compañías, podremos destinar la atención y los recursos adecuados para liberar el potencial de cada marca”.

Acuerdos del sector

La escisión de Kraft Heinz sigue los pasos de otras divisiones en el sector de alimentos y bebidas, como Kellogg, que se partió en dos compañías en 2023, y Keurig Dr Pepper, que recientemente anunció que revertiría el acuerdo de 2018 que unió sus negocios de café y bebidas.

El anuncio deshace la fusión de US$ 46,000 millones concretada hace una década que unió dos marcas icónicas. Esa operación, impulsada por 3G Capital y Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett, creó un gigante justo antes de que nuevos factores empezaran a transformar las compras en Estados Unidos, con mayor demanda de alimentos saludables y menos procesados, el auge de fármacos para adelgazar y la inflación que ha obligado a los consumidores a reducir gastos.

El conglomerado surgió en 2015 producto de la fusión entre Kraft Foods y Heinz. En la actualidad, su principal accionista es Berkshire Hathaway (27.25%), compañía creada por Warren Buffet. (Foto: Freepik)

“Dividir las compañías permitirá desatar el poder de nuestras marcas y liberar el potencial de nuestro negocio”, dijo el director ejecutivo Carlos Abrams-Rivera, quien dirigirá la empresa de abarrotes tras la separación.

Esa compañía también incluirá Kraft Singles, mientras que la de condimentos integrará el queso crema Philadelphia. Kraft Heinz detallará más adelante la asignación completa de sus marcas.

Oficina central

Kraft Heinz aseguró que no planea cambiar la ubicación de sus sedes en Pittsburgh y Chicago.

En mayo, Abrams-Rivera había adelantado que Kraft Heinz consideraba “posibles transacciones estratégicas”, sin dar detalles, aunque remarcó que la prioridad eran las marcas de mejor desempeño, como Heinz Ketchup y Kraft Mac & Cheese, con la meta de consolidarse como una “potencia de salsas y comidas”.

Kraft Heinz trabaja con una consultora para reclutar al director ejecutivo de la segunda compañía, que provisionalmente se denomina “global taste elevation company”.

La compañía dijo que espera concluir la transacción en la segunda mitad de 2026, con la supervisión de John Cahill, vicepresidente del directorio y ex director ejecutivo de Kraft Foods Group Inc.