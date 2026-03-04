Alicorp, la empresa peruana de alimentos y consumo masivo del Grupo Romero, suscribió un acuerdo para la potencial adquisición del 100% de las acciones de diversas compañías del grupo Flora Food -que tiene en su portafolio a marcas como La Danesa- en siete países de América Latina. La operación será ejecutada a través de su subsidiaria Alicorp Holdco España y aún está sujeta a autorizaciones regulatorias en los mercados correspondientes.

En concreto, la transacción comprende las sociedades Flora Food Guatemala S.A., Flora Food Panama S. de R.L., Flora Food Dominican Republic, S.R.L., C.I., Flora Food Colombia S.A.S., Flora Food Ecuador Cia. Ltda., Flora Food Peru S.A.C. y Flora Food Chile SpA.

Las empresas incluidas en la operación forman parte del grupo Flora Food, una organización internacional vinculada al negocio de alimentos de origen vegetal y productos de consumo masivo relacionados con nutrición y bienestar. Sus operaciones se desarrollan en distintos mercados de América Latina mediante filiales locales que comercializan sus productos en cada país.

A través de estas compañías, el grupo Flora Food mantiene presencia en mercados como Guatemala, Panamá, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, donde participa en el sector de alimentos y productos de consumo.

La eventual adquisición permitiría a Alicorp incorporar estas operaciones regionales a su portafolio, sujeto al cierre de la transacción.

Según el comunicado remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la transferencia de las acciones se concretará una vez que se cumplan determinadas condiciones precedentes habituales en este tipo de operaciones corporativas.

APROBACIONES REGULATORIAS PENDIENTES

Entre las condiciones necesarias para cerrar la transacción anunciada por Alicorp, se encuentra la obtención de autorizaciones por parte de autoridades de competencia en algunos de los países involucrados.

En particular, se requerirá la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la Superintendencia de Competencia Económica de Ecuador y la Trinidad and Tobago Fair Trading Commission.

La compañía indicó que la comunicación fue presentada como hecho de importancia conforme a lo dispuesto por la Resolución SMV N.° 005-2014-SMV/01.