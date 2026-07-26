Renta4 SAB señala que la experiencia de los eventos de El Niño de 2015-2016 y 2023-2024 demuestra que el mercado suele anticipar los riesgos climáticos antes de que estos se reflejen en los resultados corporativos.

Bajo el escenario base de Renta4, una intensificación de El Niño podría traducirse en una corrección cercana al 12% del índice Peru Select durante los próximos seis a nueve meses, aunque muy por debajo del escenario de estrés observado en 2015-2016.

Este ajuste respondería principalmente a un aumento de la percepción de riesgo de los inversionistas y no necesariamente a un deterioro de los fundamentos financieros de estas compañías, según un análisis elaborado por Renta4 SAB.

El reporte identifica a Cementos Pacasmayo como la empresa con mayor exposición climática debido a que concentra prácticamente toda su operación en el norte del país, zona vulnerable a lluvias intensas y alteraciones en la actividad agrícola.

No obstante, sostiene que las inversiones ejecutadas desde 2015, como la modernización de sus plantas y la mayor producción propia de clinker, han fortalecido su capacidad de adaptación.

Incluso durante el episodio de 2023-2024, cuando enfrentó menores volúmenes de venta y gastos extraordinarios en infraestructura, la compañía logró elevar su margen EBITDA gracias a eficiencias operativas y una estrategia enfocada en preservar la rentabilidad antes que recuperar participación de mercado.

Pese a ello, Renta4 advierte que la acción continúa cotizando cerca de sus múltiplos históricos, por lo que mantiene uno de los mayores riesgos de corrección si el escenario climático empeora.

En el caso de Engie Energía, el riesgo está concentrado en sus centrales hidroeléctricas y en posibles interrupciones operativas derivadas de sequías, huaicos o menor disponibilidad de recursos hídricos.

Sin embargo, la empresa ha implementado planes preventivos, como un comité especializado para monitorear el fenómeno y obras de mitigación en activos estratégicos.

Según Renta4, los episodios previos muestran que el impacto sobre sus márgenes fue reducido y manejable, mientras que el descuento de la acción respecto de sus múltiplos históricos sugiere que parte del riesgo climático ya estaría incorporado en su valorización.

Ferreycorp presenta una realidad distinta. Aunque suele ser considerada una empresa expuesta por su vínculo con construcción e infraestructura, Renta4 concluye que sus resultados dependen principalmente del ciclo de inversión minera y del negocio de repuestos y servicios, que aporta ingresos recurrentes y protege los márgenes.

Durante los dos últimos eventos de El Niño, la compañía incluso incrementó o mantuvo su rentabilidad operativa y nunca atribuyó un deterioro relevante al fenómeno climático. Aun así, la corredora advierte que la valorización de la acción continúa siendo exigente, por lo que un escenario de mayor incertidumbre climática podría generar una compresión de múltiplos.

Para Alicorp, el riesgo se concentra en el negocio de acuicultura, particularmente en el alimento balanceado para camarón. Sin embargo, el resto de sus unidades de negocio ha funcionado como un amortiguador frente a los efectos del fenómeno.

Renta4 destaca que la empresa registró el mayor índice de resiliencia operativa entre las compañías analizadas durante los episodios de 2015-2016 y 2023-2024, gracias al desempeño de Consumo Perú, Negocios Internacionales y el segmento B2B.

Por ello, considera que las fuertes caídas bursátiles observadas en eventos anteriores respondieron más a una sobreestimación del riesgo que a un deterioro estructural de sus utilidades. Además, el descuento de la acción frente a sus múltiplos históricos evidencia que buena parte de ese riesgo ya habría sido descontado por el mercado.

En conjunto, Renta4 sostiene que el mercado peruano tiende a castigar las valorizaciones con mayor intensidad que el impacto real observado en los resultados financieros.

La firma considera que, si bien un Fenómeno de El Niño fuerte podría generar episodios de volatilidad y correcciones en las acciones más expuestas, las mejoras operativas implementadas durante la última década, el crecimiento esperado de utilidades y un entorno macroeconómico más favorable hacen poco probable repetir las caídas registradas en 2015-2016.

Bajo ese escenario, una eventual corrección asociada al riesgo climático podría convertirse en una oportunidad para inversionistas de largo plazo más que en un deterioro permanente de los fundamentos corporativos.