Una eventual corrección asociada al riesgo climático podría convertirse en una oportunidad para inversionistas de largo plazo. Composición: Gestión
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Zulema Ramirez Huancayo
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Un eventual Fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026 podría generar una nueva corrección en la Bolsa de Valores de Lima, especialmente en las acciones de Cementos Pacasmayo, Engie, Ferreycorp y Alicorp.

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