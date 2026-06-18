Fernando Rospigliosi. (Foto: Congreso)
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Redacción Gestión
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El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, afirmó que es probable ampliar la legislatura ordinaria del Parlamento más allá del 24 del presente mes, fecha hasta la que ya ha sido extendida.

, manifestó en Canal N al ser consultado sobre una nueva ampliación.

Precisó que una nueva extensión de la actual legislatura es probable debido a que existen varios otros temas pendientes que debe abordar el Parlamento.

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Congreso. (Foto: GEC)
Congreso. (Foto: GEC)

En otro momento, el titular interino del Congreso sostuvo que, ante la proximidad de que se den a conocer los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial, las tareas prioritarias del próximo gobierno deben ser la lucha contra la delincuencia y la prevención frente al Fenómeno El Niño.

“La mayoría de la gente puede votar por uno o por otro candidato, pero lo que quiere es solución a sus problemas y eso es lo que tiene que hacer el nuevo gobierno. Tiene que enfrentar esa delincuencia tan feroz que tenemos ahora, muy violenta, y tenemos un Fenómeno El Niño que ya se viene, es casi seguro que lo vamos a tener en los próximos meses”, expresó.

Rospigliosi también manifestó que el próximo gobierno debe abordar los problemas en áreas como salud, educación y otros.

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