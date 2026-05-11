Gobierno peruano publicó este lunes el decreto de urgencia (DU) que permitirá a la petrolera acceder a US$ 2,000 millones. Al respecto, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, dijo que “nuevamente tenemos miles de millones de dólares para una empresa que está quebrada”.

“Desde hace muchos años se viene financiando un barril sin fondo que no tiene sentido. El gobierno anterior, en diciembre, había dado un decreto de reestructuración de esta empresa que desgraciadamente no se ha cumplido y nuevamente hay el forado que está creando esta empresa, nuevamente sigue siendo alimentado con el dinero del Estado, con el dinero de los impuestos”, cuestionó Rospigliosi.

Según dijo, en los últimos años los recursos para la petrolera a estatal se han disfrazado. “Lamentablemente en los últimos tiempos lo que hemos visto es una serie de manera de disfrazar la entrega de recursos del Estado a esta empresa. Se edulcora, se le ponen maquillaje y finalmente se le termina entregando dinero”.

En ese sentido, dijo que se ha venido financiando irregularmente a esta empresa que está quebrada y que tiene que modificarse.

Comisión de Constitución

En otro momento, el presidente del Congreso dijo que mañana, martes, el hay una reunión importante de la Comisión de Constitución para ver, entre otros temas, la Ley Orgánica del Ministerio Público.

“Es muy importante para la modernización de esta institución, ya que su ley data del año 1981, y también vamos a ver un proyecto de ley que he presentado sobre lesa humanidad. Es decir, siguiendo la recomendación del Tribunal Constitucional, cuando declaró constitucional la ley de lesa humanidad 32107, recomendó incorporar el delito de lesa humanidad al Código Penal”, precisó.

Según explicó, en el proyecto presentado se define la lesa humanidad de acuerdo con lo que especifica el Tratado de Roma, que fue la que creó este delito, y eso va a ser incorporado al Código Penal para evitar que ese rótulo de lesa humanidad sea utilizado arbitrariamente “por ciertos magistrados que lo aplican a delitos que no corresponden”.

“Son definiciones que da el Tratado de Roma y que vamos a incorporar al Código Penal si es que se aprueba, cosa que espero que ocurra mañana en la Comisión de Constitución y luego, naturalmente, en el pleno del Congreso”, indicó.

Al ser consultado sobre una iniciativa para indultar a Pedro Castillo, Rospigliosi dijo que ‘eso es inaceptable’.

“Eso espero que no vaya a ocurrir de ninguna manera, eso ya ha sido rechazado en una instancia, sería totalmente ilegal y, por supuesto, inaceptable”, remarcó.