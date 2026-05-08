Aguilar no descartó que la Contraloría busque, eventualmente, evaluar el "costo-beneficio" de la inversión realizada en la Nueva Refinería de Talara. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
Aguilar no descartó que la Contraloría busque, eventualmente, evaluar el "costo-beneficio" de la inversión realizada en la Nueva Refinería de Talara. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Petroperú aguarda un nuevo “salvavidas”. A finales del mes pasado, el entonces presidente de la petrolera estatal, Roger Arévalo, dio el anuncio: el Gobierno estaba en pleno diseño de un decreto de urgencia para un financiamiento de US$ 2,000 millones con garantías del Estado. Con ello, aseguró, se impediría la paralización de la refinerías de Talara (Piura) y Conchán (Lima).

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