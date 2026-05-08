En este contexto, Gestión supo que se encargaría a ProInversión la estructuración del esquema de financiamiento por el monto mencionado. Es más, se conoció que la consigna es que una vez se autorice el préstamo con garantías, se gatillen en un primer momento US$ 500 millones para los pagos urgentes y, de cara al próximo Gobierno, se autorice el uso de lo restante.

Hay que recordar que la petrolera tiene pasivos totales, que en buena cuenta son la suma de sus deudas y obligaciones financieras pendientes de pago con terceros, por US$ 7,871 millones al primer trimestre de este año, según su información financiera.

Y, ya la empresa había informado anteriormente que solo a los proveedores se les debe US$ 2,500 millones. Justamente es para este punto que se necesitaría el financiamiento.

Esta solicitud, que se suma a un listado de muchas otras similares en años recientes, ha despertado la atención de la Contraloría General de la República.

Así lo indica el propio contralor César Aguilar, quien conversó con Gestión sobre las próximas acciones que emprenderán respecto a la petrolera estatal. El foco es claro: precisar cuál es el realmente el “retorno” que genera al Perú los reiterados apoyos a la petrolera.

Petroperú ha pedido nuevamente un financiamiento, ¿qué tiene que decir su entidad al respecto?

En este tipo de situaciones debe analizarse el retorno. ¿Se está invirtiendo para eso [tener un retorno] o para generarle un mayor gasto público al Estado peruano? ¿Qué recibimos de Petroperú a cambio?

Vale recordar que el año pasado parte del directorio de Petroperú quiso reunirse conmigo, pero yo no acepté porque mi posición sobre la empresa es la que acabo de describir.

¿Pidieron una cita para reunirse con la Contraloría?

Sí. Querían explicarme la situación real de Petroperú. Cuando entré a la Contraloría, ya conocía las críticas [a la empresa], pero no fue hasta que llevé meses en la gestión que nos dimos cuenta de ciertos problemas. Así fue que en 2025 pidieron [desde Petroperú] una cita, pero no aceptamos. En ese momento habían servicios de control en curso, hubiese sido antiético reunirse.

Del año pasado a la fecha el directorio de Petroperú se ha recompuesto indefinidas veces. ¿Podría revelar quién lo buscó en 2025?

Por los cambios, no lo recuerdo con exactitud.

¿Alistan algún control en torno a Petroperú actualmente?

El vicecontralor [Marco Antonio Argandoña] está trabajando un plan de intervención en Petroperú. La próxima semana se van a acreditar los servicios [que supervisaremos], serán varios.

Como Contraloría podemos ver cómo se están manejando los recursos que tiene ya Petroperú o los que se les han asignado. Aparte los expertos energéticos deben sentarse a analizar la viabilidad de la empresa y no aceptar “amenazas” de que el [abastecimiento] de crudo se limitará o que [la refinería de] Talara “colapsará“.

¿Podría detallar a qué apuntarían los servicios? Por ejemplo, ¿podrían supervisar la refinería de Talara?

Se podría apuntar a ello, pero no tengo personal técnico, especialistas en temas energéticos para ver el costo beneficio de la refinería de Talara. Tendríamos que pedirle control concurrente a Petroperú, es decir, que nos asignen recursos.

Aun así, en la petrolera hay varias cosas para supervisar: remuneraciones, contrataciones de personal, bienes, servicios, locaciones, entre otros. Realmente son miles de cosas. Desde la próxima semana entraremos con todo a Petroperú, a auditar técnicamente.

Entonces, ¿sí hay una ventana para que auditen Talara?

Lo de Talara es una buena idea, pero sería más complejo y técnico. Por ejemplo, con la compra de aviones caza F-16, no nos metemos a auditar la elección del avión. [El Gobierno] puede escoger el [avión] que sea, pero una vez determinado eso, sí podemos ver la infraestructura dónde se guardarán, por ejemplo.

Para eso necesitamos contratar ingenieros eléctricos, especializados en armamento. Estamos apuntando a especialistas internacionales. Similar podríamos hacer con Talara.

César Aguilar, contralor de la República, considera que el Estado peruano debe garantizar que exista "un retorno" para la inversión hecha en Petroperú vía salvatajes. Foto: Contraloría.

Pero, en principio verían todo lo vinculado a contrataciones...

Así es, todo lo que hoy podemos analizar.

¿Qué han supervisado en torno a la petrolera anteriormente?

En 2025 hicimos servicios de control posterior y simultáneo orientados a supervisar proyectos de infraestructura crítica, seguridad institucional y manejo operativo de servicios especializados.

¿Qué encontraron?

Un perjuicio económico en la contratación de un servicio para un nuevo terminal de combustible, superior a US$ 162 millones. También irregularidades en procesos de contratación, especialmente de vigilancia, que generaron un perjuicio de US$ 216 mil por deficiencias en la evaluación. Aparte riesgos operativos y ambientales futuros, vinculados al manejo de residuos peligrosos por más de S/ 56 millones. Esto último fue identificado con materia potencial de control para el periodo 2026.