Un reportaje reveló que Roger Arévalo, ahora expresidente del directorio de Petroperú, impulsó la contratación, por excepción y en plena crisis financiera, de dos personas de su entorno cercano, identificados como Jorge Mendoza Meléndez y Víctor Hugo Jaimes Alvarado.

Según reveló Cuarto Poder, Arévalo envió personalmente memorandos y hojas de vida a la gerencia general para que se contrate, por excepción, a Mendoza y Jaimes por cinco meses, sin un concurso público de por medio.

En un correo directo, Arévalo pidió formalmente tramitar la contratación de Mendoza y Jaimes, adjuntando sus currículums

Según el reportaje, se realizó una primera valorización interna fija remuneraciones de 15 mil soles para Mendoza y 11mil 600 para Jaimes, con un costo total superior a 235 mil soles por cinco meses, incluidos beneficios.

Sin embargo, luego de ello, se realizó una nueva valorización y es ahí donde el sueldo de Mendoza sube a 21 mil soles y el de Jaimes a 15 mil 300 soles.

Esta gestión habría ocurrido en un momento donde la empresa restringió nuevas contrataciones debido a la falta de capital y a deudas millonarias que ponen en riesgo su funcionamiento.

Sin embargo, la Gerencia General emitió un informe técnico indicando que la propuesta de Arévalo no era viable.

El informe precisó que las funciones previstas para estos profesionales corresponden a la Gerencia Legal o a la Jefatura de Comunicaciones, y no a la Secretaría General. Pero, a pesar de ello, el reportaje reveló que tanto Mendoza como Jaimes ingresaron con frecuencia a las instalaciones de Petroperú.

Según Cuarto Poder, tras solicitar los descargos respectivos para la difusión del material periodístico, Petroperú comunicó en la noche del sábado 2 de mayo la remoción de Roger Arévalo como presidente del directorio.