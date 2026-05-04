Destitución de Roger Arévalo respondería a intento de contratar a sus allegados. Foto: Petroperú
Destitución de Roger Arévalo respondería a intento de contratar a sus allegados. Foto: Petroperú
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Redacción Gestión
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Un reportaje reveló que , identificados como Jorge Mendoza Meléndez y Víctor Hugo Jaimes Alvarado.

Según reveló Cuarto Poder,

En un correo directo, Arévalo pidió formalmente tramitar la contratación de Mendoza y Jaimes, adjuntando sus currículums

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Según el reportaje, se realizó

Sin embargo, luego de ello, se realizó una nueva valorización y es ahí donde el sueldo de Mendoza sube a 21 mil soles y el de Jaimes a 15 mil 300 soles.

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Esta gestión habría ocurrido en un momento donde la empresa restringió nuevas contrataciones debido a la falta de capital y a deudas millonarias que ponen en riesgo su funcionamiento.

Sin embargo,

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, y no a la Secretaría General. Pero, a pesar de ello, el reportaje reveló que tanto Mendoza como Jaimes ingresaron con frecuencia a las instalaciones de Petroperú.

Según Cuarto Poder, tras solicitar los descargos respectivos para la difusión del material periodístico, Petroperú comunicó en la noche del sábado 2 de mayo la remoción de Roger Arévalo como presidente del directorio.

La gestión habría ocurrido en un momento donde la empresa restringió nuevas contrataciones debido a la falta de capital. (Foto: Andina)
La gestión habría ocurrido en un momento donde la empresa restringió nuevas contrataciones debido a la falta de capital. (Foto: Andina)

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