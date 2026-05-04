Un reportaje reveló que Roger Arévalo, ahora expresidente del directorio de Petroperú, impulsó la contratación, por excepción y en plena crisis financiera, de dos personas de su entorno cercano, identificados como Jorge Mendoza Meléndez y Víctor Hugo Jaimes Alvarado.
Según reveló Cuarto Poder, Arévalo envió personalmente memorandos y hojas de vida a la gerencia general para que se contrate, por excepción, a Mendoza y Jaimes por cinco meses, sin un concurso público de por medio.
En un correo directo, Arévalo pidió formalmente tramitar la contratación de Mendoza y Jaimes, adjuntando sus currículums
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Según el reportaje, se realizó una primera valorización interna fija remuneraciones de 15 mil soles para Mendoza y 11mil 600 para Jaimes, con un costo total superior a 235 mil soles por cinco meses, incluidos beneficios.
Sin embargo, luego de ello, se realizó una nueva valorización y es ahí donde el sueldo de Mendoza sube a 21 mil soles y el de Jaimes a 15 mil 300 soles.
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Esta gestión habría ocurrido en un momento donde la empresa restringió nuevas contrataciones debido a la falta de capital y a deudas millonarias que ponen en riesgo su funcionamiento.
Sin embargo, la Gerencia General emitió un informe técnico indicando que la propuesta de Arévalo no era viable.
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El informe precisó que las funciones previstas para estos profesionales corresponden a la Gerencia Legal o a la Jefatura de Comunicaciones, y no a la Secretaría General. Pero, a pesar de ello, el reportaje reveló que tanto Mendoza como Jaimes ingresaron con frecuencia a las instalaciones de Petroperú.
Según Cuarto Poder, tras solicitar los descargos respectivos para la difusión del material periodístico, Petroperú comunicó en la noche del sábado 2 de mayo la remoción de Roger Arévalo como presidente del directorio.