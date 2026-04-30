La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) alertó que, de entregarse un apoyo financiero por US$ 2,000 millones a Petroperú, sea por garantía o préstamo, implicará que el Estado corra un riesgo fiscal sin que haya indicios de una reestructuración real y técnica de la petrolera.

Cabe recordar que Roger Arévalo, presidente del directorio de Petroperú, instó al Gobierno a desembolsar los US$ 2,000 millones en la brevedad; caso contrario, el país se vería afectado por la crisis energética internacional.

Al respecto, el presidente José María Balcázar aseguró que dará el rescate financiero, pero el directorio, encabezado por Arévalo, tendría que irse.

Según la SNMPE, Petroperú no puede seguir operando en base al apoyo del Estado, el cual, entre 2017 y 2024, ascendió a US$ 5,225 millones.

Estos recursos, a criterio del gremio, pudieron servir para mejorar los servicios de salud, educación, saneamiento, entre otros, en favor de los más pobres.

“Hemos manifestado en reiteradas oportunidades que es importante para el país y las arcas fiscales, que la petrolera compita en igualdad de condiciones con otros agentes del mercado, tanto en el segmento upstream como en el downstream”, manifestó el SNMPE, en referencia a los lotes que recibió Petroperú y que se encuentran paralizados o con niveles de producción bajos.

Presidente de Petroperú, Roger Arévalo, exhortó la ayuda inmediata del Estado para prevenir impacto de la crisis. Foto: difusión

El SNMPE lamentó que no haya una solución integral a la crisis en Petroperú, la cual ha visto sucesivos cambios de directorios y medidas paliativas.

El gremio energético recordó que la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) supera los S/ 900 millones y el Estado aún no los honra, lo cual agudiza la falta de predictibilidad y no permite el funcionamiento adecuado de este mecanismo que busca mitigar la volatilidad de los precios internacionales.

Finalmente, reiteraron que se necesitan medidas claras y urgentes que permitan la recuperación del sector hidrocarburos, en parte, con la promoción de inversiones y acciones que refuercen la seguridad energética para el Perú.