Petroperú, según el presidente de su directorio, necesita el apoyo financiero para garantizar el suministro de combustibles ante la crisis energética internacional. Foto: difusión
Petroperú, según el presidente de su directorio, necesita el apoyo financiero para garantizar el suministro de combustibles ante la crisis energética internacional. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) alertó que, , sea por garantía o préstamo, implicará que el Estado corra un riesgo fiscal sin que haya indicios de una reestructuración real y técnica de la petrolera.

Cabe recordar que Roger Arévalo, presidente del directorio de Petroperú, instó al Gobierno a desembolsar los US$ 2,000 millones en la brevedad; caso contrario, el país se vería afectado por la crisis energética internacional.

Al respecto,

Según la SNMPE, Petroperú no puede seguir operando en base al apoyo del Estado, el cual, entre 2017 y 2024, ascendió a US$ 5,225 millones.

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Estos recursos,

“Hemos manifestado en reiteradas oportunidades que es importante para el país y las arcas fiscales, que la petrolera compita en igualdad de condiciones con otros agentes del mercado, tanto en el segmento upstream como en el downstream”, manifestó el SNMPE, en referencia a los lotes que recibió Petroperú y que se encuentran paralizados o con niveles de producción bajos.

Presidente de Petroperú, Roger Arévalo, exhortó la ayuda inmediata del Estado para prevenir impacto de la crisis. Foto: difusión
Presidente de Petroperú, Roger Arévalo, exhortó la ayuda inmediata del Estado para prevenir impacto de la crisis. Foto: difusión

, la cual ha visto sucesivos cambios de directorios y medidas paliativas.

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El gremio energético recordó que la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) supera los S/ 900 millones y el Estado aún no los honra, lo cual agudiza la falta de predictibilidad y no permite el funcionamiento adecuado de este mecanismo que busca mitigar la volatilidad de los precios internacionales.

Finalmente, reiteraron que se necesitan medidas claras y urgentes que permitan la recuperación del sector hidrocarburos, en parte, con la promoción de inversiones y acciones que refuercen la seguridad energética para el Perú.

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