Ejecutivo evalúa desembolsar 2 mil millones de dólares a Petroperú, según Mincetur. (Foto: Andina)
Ejecutivo evalúa desembolsar 2 mil millones de dólares a Petroperú, según Mincetur. (Foto: Andina)
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El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes,

Según el funcionario,

“Se está evaluando esto (desembolsar 2 mil millones de dólares), respecto al sector competente”, señaló a Canal N.

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Reyes precisó que

El ministro añadió que podrían realizarse nuevas inyecciones de capital, de acuerdo con los informes técnicos del sector, y que

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Como se recuerda,

El ministro de Comercio Exterior y Turismo señaló que el análisis del desembolso de este dinero responde a la urgencia de estabilizar las finanzas de Petroperú en el corto plazo. Foto: Petroperú
El ministro de Comercio Exterior y Turismo señaló que el análisis del desembolso de este dinero responde a la urgencia de estabilizar las finanzas de Petroperú en el corto plazo. Foto: Petroperú

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