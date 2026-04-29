El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes, indicó que el Gobierno evalúa entregar 2 mil millones de dólares a Petroperú.

Según el funcionario, esta medida dependerá de la estrategia que definan los ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas para asegurar que la empresa continúe operando.

“Se está evaluando esto (desembolsar 2 mil millones de dólares), respecto al sector competente”, señaló a Canal N.

Reyes precisó que el Gobierno no tiene entre sus planes privatizar Petroperú y que la gestión actual busca una reorganización interna para hacer más eficientes los procesos administrativos y operativos de la empresa estatal.

El ministro añadió que podrían realizarse nuevas inyecciones de capital, de acuerdo con los informes técnicos del sector, y que el análisis del desembolso de 2000 millones de dólares responde a la urgencia de estabilizar las finanzas de Petroperú en el corto plazo.

Como se recuerda, el presidente de Petroperú, Roger Arévalo, advirtió que, si la empresa estatal no recibe 2 mil millones de dólares en los próximos días, el país corre riesgo de verse más afectado por la crisis energética global.