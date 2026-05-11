El Gobierno de Perú acaba de autorizar un “salvavidas” por US$ 2,000 millones para Petroperú. Se trata de un esquema financiero con una garantía no financiera del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

“No estamos ante un rescate como los realizados en años anteriores. Por primera vez, el financiamiento no vendrá del Tesoro Público, no se tocará ni un sol de los impuestos de los peruanos”, comentó Luis Arroyo Sánchez, primer ministro del Perú, en conferencia ante los medios.

Agregó: "Los fondos serán financiados por la banca privada internacional, hasta por US$ 2,000 millones, que serán canalizados a través de un esquema financiero moderno, un fideicomiso que será controlado por ProInversión con una garantía no financiera del Minem. No constituye endeudamiento público ni afecta los límites de la deuda del país".

Arroyo subrayó que los recursos solo podrán ser utilizados para garantizar la compra de crudo y abastecimiento de combustibles.

Luis del Carpio, director ejecutivo de ProInversión, refirió en la misma línea: “Se está habilitando una línea de financiamiento de hasta US$ 2,000 millones. Para ello estamos creando una sociedad de propósito especial que será una subsidiaria de Petroperú, la cual a su vez incluye la constitución de un fideicomiso con una gobernanza técnica a cargo de ProInversión [...] Es como una ‘tarjeta de crédito’. Con esto aseguramos que Petroperú siga cumpliendo el rol estratégico”.

El premier subrayó que los recursos solo podrán ser utilizados para garantizar la compra de crudo y abastecimiento de combustibles. Foto: Andina.

Los siguientes pasos: ¿qué sigue para Petroperú?

¿Qué sigue tras la publicación del Decreto de Urgencia Nº 003-2026? Del Carpio adelantó que en los próximos días se dará a conocer quién es la banca internacional que apostará por este vehículo financiero.

También en los próximos días, ProInversión va a establecer el protocolo para la utilización del fideicomiso y, en forma paralela, va a crear la sociedad de propósito especial.

Con lo mencionado, en los próximos 15 días se habrá habilitado la primera línea de crédito de financiamiento de hasta US$ 500 millones. “Esto nos permitirá atender de manera inmediata las necesidades de capital de trabajo de la empresa", mencionó.

“Lo primero que va a ocurrir es que se habilita el uso de hasta US$ 500 millones. Necesitamos contar con esos recursos pronto, en las próximas dos semanas. En las siguientes semanas ya se habilita completamente la línea de US$ 2,000 millones. Con esto, se salda esos primeros US$ 500 millones”, explicó.

En concreto, tomará entre 8 a 10 semanas, después de autorizado el primer monto, que se habilite la línea de financiamiento total de hasta US$ 2,000 millones. Es decir, ya de cara al próximo Gobierno.

“Esa sociedad es la que toma el financiamiento y se compromete a devolverlo. Es un financiamiento cuyo compromiso de devolución ocurrirá en el año 7. Es decir, hasta el año 7 no hay que devolver nada. Sin embargo, mucho antes de ese plazo, Petroperú ya será la empresa que todos los peruanos esperan", aseguró el titular de ProInversión.

“No es un salvataje, lo que le estamos poniendo son condiciones [...] Los recursos no son de libre disponibilidad de la empresa. Tenemos que estar detrás de ellos. Va a estar ProInversión, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), y también el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”, complementó Rodolfo Acuña, ministro del MEF.

Hay que recordar que hoy en día la petrolera estatal tiene un capital de trabajo negativo. Además, hace unas semanas, la propia petrolera estatal reconoció que la deuda a los proveedores es de US$ 2,500 millones. Justamente, estos US$ 2,000 millones apuntan a avanzara con este pendiente clave que limita el abastecimiento de combustible y pone en riesgo las operaciones.

Capital de trabajo de Petroperú. Fuente: Petroperú, EEFF

Una de las principales críticas al mecanismo es que, aunque hoy no se trate de recursos directos del país, lo cierto es que, si Petroperú no paga el financiamiento, dadas las garantías estatales, es el Estado quien al final deberá asumir. Sobre esto, Del Carpio comentó: “Nadie pronostica que el Estado pague esto, por eso es contingente, no es deuda. Quien va a pagar la línea [de financiamiento], es Petroperú”.

¿Cambios en Petroperú?

En medio de este anuncio, se vienen generando nuevos cuestionamientos ante una ola de cambios en las gerencias de Petroperú. En lo que va de mayo se cambiaron a 12 de funcionarios con la aprobación del directorio de la petrolera estatal.

La mayoría de los que acaban de ingresar a los puestos en gerencias encargadas habían sido removidos durante la gestión de Rita López, anterior gerenta general removida a fines de febrero. Con ello se regresó a Gustavo Villa Mora al cargo.

Pese a que López -que había advertido una falta de apoyo de las gerencias a la reestructuración de Petroperú- ha presentado una “comunicación formal de presentación de denuncia ante Sunafil por actos de hostilización laboral y advertencia de responsabilidad”, el Minem evitó profundizar en el tema.

“En realidad son cambios temporales, son encargaturas los cuales en base a una estructura de acuerdo a la encargatura del decreto de urgencia. En el lapso del tiempo que corresponda se estará presentando la estructura para una gobernanza que garantice una operación eficiente del Petroperú”, dijo Waldir Ayasta, ministro de Energía y Minas, durante la conferencia de prensa.

Por el momento, Proinversión solo indica que, en el cronograma de acciones a seguir como parte de la reestructuración, entre junio y julio se constituirán los bloques patrimoniales de Petroperú, es decir, unidades de negocio que harían autosostenible a la empresa estatal.