Keiko Fujimori, se pronunció sobre las declaraciones de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, quien ahora dice que no reconocería un eventual triunfo de la postulante por Fuerza Popular.

Fujimori sostuvo que estas acusaciones solo buscan sembrar dudas y “meter cizaña” en el proceso electoral. Señaló que, frente a ello, su objetivo es mostrar pruebas y resultados del trabajo de más de 90,000 personeros que participaron en la elección.

Durante la conferencia de prensa que realizó la lideresa de Fuerza Popular mostró cajas que contenían 82,514 copias de actas pertenecientes a la segunda vuelta de las Elecciones 2026, lo que califica como un récord histórico que representa el 89% del total.

Fujimori destacó que muchas de estas actas cuentan con firmas de personeros de ambos partidos en la elección, lo que indicó que es una prueba de que el proceso fue fiscalizado de manera plural para los dos partidos.

Al ser consultada sobre si Sánchez Palomino debería aceptar los resultados de la segunda vuelta, Fujimori remarcó que se trata de una “decisión personalísima” y reiteró que no responderá a sus críticas.

“Es una decisión personalísima. Yo entiendo cómo se puede sentir porque yo he estado en el otro lado en tres oportunidades y he reconocido los resultados en cada uno de los procesos electorales. Yo no le voy a contestar”, expresó.

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Sánchez están “al margen del proceso” y “fuera del marco legal”

Asimismo, Luis Galarreta, candidato a vicepresidente, sostuvo que las acciones que plantea Roberto Sánchez están “al margen del proceso” y “fuera del marco legal”.

“Lo que tenemos al frente (…) son pruebas. El equipo del señor Sánchez no ha presentado una sola prueba. Los jurados electorales, tanto especiales como nacionales, incluso han exhortado a sus personeros a no presentar documentos sin sustento, lo cual ya es un poquito vergonzoso”, añadió.

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Las declaraciones fueron realizadas en una conferencia de prensa donde mostró cajas que contenían 82,514 copias de actas pertenecientes a la segunda vuelta. Foto: GEC

Habló sobre el Gabinete

“Más allá de los discursos, a partir del 28 de julio lo que ustedes van a poder ver son las acciones y las decisiones que se van a tomar de cara no solamente para recuperar el orden, enfrentar la delincuencia, sino que las obras se hagan. Esta postergación del Estado, esta incapacidad que hemos visto en los últimos años va a ser cambiada y eso es lo que ustedes van a poder ver”, señaló Fujimori.

“Estamos prácticamente con el Fenómeno El Niño en nuestro país y tendremos que tomar muchas acciones de inmediato para tomar medidas de prevención. Creo que es un poco tarde, por eso es fundamental que en los próximos días podamos contar ya con la proclamación de los entes electorales”, añadió.

Fujimori afirmó que, en un eventual gobierno, buscará recuperar la confianza de los sectores que no apoyaron su candidatura y adelantó que su gabinete tendría una conformación amplia y plural.

“La convocatoria para un futuro gabinete va a ser una convocatoria abierta, plural, pero sobre todo con experiencia”, declaró.

La lideresa de Fuerza Popular señaló que el resultado electoral evidencia una marcada polarización política y social en el país, por lo que consideró necesario impulsar un proceso de reconciliación nacional.

Además, hizo un llamado a que los organismos electorales concluyan cuanto antes el proceso de proclamación de resultados, en un contexto de los desafíos que enfrenta el país.

“Creo que estamos un poco tarde, por eso es fundamental que en los próximos días podamos contar ya con la proclamación de parte de los entes electorales”, manifestó.