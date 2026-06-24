La candidata Keiko Fujimori alcanzó este martes la suficiente ventaja para ser la próxima presidenta de Perú al aventajar en 42,097 votos al izquierdista Roberto Sánchez, que ha denunciado sin pruebas un supuesto fraude y ha pedido anular la votación en el exterior.

Al llegar al 99.79 % del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Fujimori tiene el 50.11 % de los votos válidos frente al 49.88 % de Sánchez, con un estrecho margen entre ambos de 42,097 votos que ya no podrá revertirse, pues quedan aproximadamente 38,200 votos por contabilizarse para ambos contendientes.

Hasta la noche de este martes quedaban por escrutarse 191 actas electorales, el 0.20 % del total de 92,766 mesas electorales que se instalaron en la votación celebrada el pasado 7 de junio, y que contienen en promedio unos 200 votos para los candidatos por cada acta.

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JEE rechaza pedidos de nulidad de mesas del extranjero

Cabe señalar que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 declaró improcedentes los pedidos de nulidad total y parcial de los votos del extranjero en la segunda vuelta de las Elecciones 2026, presentados por Juntos por el Perú.

El tribunal electoral señaló que los recursos se presentaron fuera del plazo legal de tres días posteriores al 7 de junio y que no se pagó la tasa electoral correspondientes.

Una de las resoluciones analizó el pedido de nulidad total de mesas en el exterior presentado por el personero de Juntos por el Perú, quien alegó vicios insubsanables y un presunto fraude. El tribunal advirtió que ese recurso fue presentado el 22 de junio, doce días después del vencimiento del plazo y sin el comprobante de pago de la tasa.

Sánchez denuncia “un fraude” pero Transparencia lo rechaza

El líder del partido izquierdista Juntos por el Perú ha argumentado que la votación en el exterior debería invalidarse porque para esta segunda vuelta se eliminó la transmisión de resultados de manera digital, a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que obligó a enviar las actas hasta Lima para que las escruten, sin que estas tuvieran, según el candidato, la debida custodia.

Incluso, ha anticipado que no reconocerá el gobierno de Fujimori y promoverá protestas en las calles si las autoridades electorales no aceptan su pedido.

Sánchez sostiene que se afectó “gravemente” la votación en el exterior al exonerar a los consulados de remitir digitalmente los resultados de la votación en el exterior y enviar físicamente las actas hasta Lima.

El candidato aseveró este martes que, “en esa afectación, ha ocurrido una manipulación de esa votación en beneficio del partido Fuerza Popular, de la señora Keiko Fujimori”, dijo.

“Esta irregularidad grave deviene en un fraude en desarrollo porque se sigue contabilizando la votación llevada adelante por las oficinas consulares, pero hoy creemos que es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) quien debe parar esta acción, por cuanto se ha transgredido la intangibilidad de la normativa electoral”, agregó.

Sánchez apuntó que, “si el JNE no resuelve en atención a la seguridad jurídica, ese fraude se habrá consumado”.

“En esas condiciones de transgresión de las normas, no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori, y haremos la lucha democrática en el marco de la ley y la Constitución”, continuó el candidato, que llamó a movilizarse en las calles.

No obstante, La asociación civil Transparencia rechazó las acusaciones de fraude sin pruebas y cualquier intento de desconocer los resultados oficiales de la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

A través de un comunicado, Transparencia señaló que, a partir de la observación electoral realizada el 7 de junio en más de diez ciudades del extranjero, no se detectó ninguna situación que ponga en riesgo la integridad de la jornada electoral.

La asociación precisó que recogió información de actas en cada una de estas ciudades y que dichos datos han sido contrastados con los resultados oficiales.

“La democracia exige que todos los actores políticos respeten las reglas del proceso electoral, las decisiones de las autoridades competentes y la voluntad ciudadana expresada en las urnas”, se lee en el comunicado.

JEE rechaza pedidos de nulidad de Juntos por el Perú en mesas del extranjero.Foto: Mario Zapata/GEC)

Lo que antes decía Sánchez

Cabe precisar que, anteriormente Sánchez había señalado que respetaría los resultados de las elecciones.

El 5 de junio Roberto Sánchez dijo que: “como hombre demócrata aceptaré los resultados. El voto ciudadano se respeta. Me comprometo a aceptar los resultados”.

“Lo hemos dicho y lo reafirmo, somos demócratas y la democracia se respeta, nos comprometemos a respetar los resultados electorales, no con ojos cerrados porque tenemos nuestros 90,000 personeros y van a estar en cada mesa”, añadió.

Días despues, el 10 de junio siguió en esa línea. “Todavía hay un tramo importante. Vamos con esperanza. La institucionalidad democrática de los resultados electorales hay que respetarlos más allá de los deseos o no. En ese sentido, nosotros llamamos a esa actuación correcta. Si no les gusta nuestra voluntad de apoyo popular del Perú profundo, pues tienen que aceptarlo porque la democracia es así. Nosotros tenemos ese tesón” , indicó.



