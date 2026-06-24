El Congreso de la República aprobó en segunda votación una iniciativa legislativa que establece que los efectivos de la Policía Nacional del Perú y miembros de las Fuerzas Armadas sean procesados de forma exclusiva en el fuero militar policial, en caso sean investigados por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Este proyecto fue aprobado con 52 votos a favor, 43 en contra y cinco abstenciones.

Señala, que los delitos de función para el caso de policías y militares son aquellas conductas ilícitas en las que pudieran incurrir los efectivos durante el cumplimiento de sus labores o en el marco de un estado de emergencia.

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Asimismo, el texto sostiene que los jueces ordinarios deberán archivar los casos contra policías y militares si es que ya existe un proceso dentro del fuero militar policial, por lo que no se podría avanzar a sentencias firmes.

Se agrava penas a quienes colaboren con organizaciones criminales

Cabe precisar que la iniciativa, en su artículo 1, plantea agravar las penas para el policía o militar que colabore con organizaciones criminales. Si lo hace en calidad de autor, autor mediato, coautor, instigador o cómplice de la muerte de una persona, será reprimido con pena privativa de libertad de cadena perpetua.

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La iniciativa legal que cambia fuero para procesar a policías y miltares contó con 52 votos a favor, 43 en contra y cinco abstenciones. (Foto: GEC)

El debate del dictamen

Durante el debate, el congresista José Cuerto Aservi (bancada Renovación Popular) señaló que la justicia castrense no puede estar relegada y que precisamente es un ámbito especializado para investigar a los malos policías y militares.

En la misma línea se refirió el parlamentario César Revilla Villanueva (bancada Fuerza Popular) quien expresó que hay delitos específicos de corte militar policial que en muchas ocasiones no son entendidos por la justicia ordinaria.

Finalmente, los congresistas Ruth Luque Ibarra, Sigrid Bazán Narro y Edgard Reymundo Mercado de la bancada Bloque Democrático Popular; y Flor Pablo Medina (No Agrupados) presentaron una reconsideración a la segunda votación de esta propuesta legislativa, que finalmente fue rechazada. Solo obtuvo 45 votos a favor, 58 en contra y 1 abstención.

La iniciativa que modifica el proceso a policías y militares en contextos de sanción será remitida a la Presidencia de la República, donde el mandatario José María Balcázar tiene 15 días de plazo para promulgarla u observarla.