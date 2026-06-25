Tal como se tenía previsto Rafael López Aliaga no asistió al JNE para recibir la credencial de senador electo por Renovación Popular.

Al momento de la acreditación de los representantes elegidos para integrar el restablecido Senado de la República, el protocolo llamó al senador electo por distrito único nacional.

“Senador Distrito Único Renovación Popular Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla”, se escuchó durante la ceremonia, sin que el líder político acudiera al estrado.

Como se sabe López Aliaga, comunicó formalmente al Congreso de la República que no jurararía ni asumiría el cargo de senador para el periodo parlamentario 2026-2031, pese a haber sido proclamado como autoridad electa por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La decisión fue informada mediante una carta dirigida al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez, y registrada el 22 de junio en la Mesa de Partes Digital de esta institución.

En el documento, el presidente de Renovación Popular señaló que adoptó esta decisión de manera “libre, consciente, meditada e irrevocable” y solicita que sea comunicada inmediatamente al JNE para que adopte las medidas correspondientes.

“Mi voluntad de no asumir el cargo parlamentario se mantiene inalterable y no será objeto de modificación”, indicó, informó RPP.

El pronunciamiento se produjo después de que el JNE lo proclamara, el 19 de junio, como uno de los senadores electos por el distrito electoral único nacional. Según la Resolución N.° 1412-2026-JNE, López Aliaga obtuvo 290 782 votos preferenciales.

Rafael López Aliaga notifica al Congreso que no jurará ni asumirá cargo de senador. (Foto: GEC)

López Aliaga sostiene que aún no adquirió plenamente la condición de senador

En su carta, López Aliaga reconoce que el artículo 18 del Reglamento del Congreso establece que el cargo de senador es irrenunciable. Sin embargo, sostiene que esta disposición se aplicaría a quienes ya adquirieron plenamente esa condición mediante su juramentación e incorporación al Senado.

De acuerdo con su interpretación, la normativa no regula expresamente el caso de una persona que, tras resultar elegida, comunica anticipadamente que no jurará ni asumirá sus funciones.

Asimismo, citó el artículo 13 del Reglamento del Congreso, que exige a los senadores electos cumplir una serie de formalidades antes de jurar e incorporarse al cargo, como presentar información personal y declaraciones juradas.

López Aliaga sostuvo que no se encuentra ante una imposibilidad material o jurídica de cumplir estos requisitos, sino ante una decisión expresa de no incorporarse al Senado. Por ello, afirma que no tendría sentido continuar con un procedimiento de acreditación que debería concluir con una juramentación que no se realizará.

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¿Qué dice el JNE?

Horas depués de saberse de la misiva Jorge Valdivia, coordinador legal del gabinete de asesores de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), señaló que se respondió a la carta de Rafael López Aliaga, en la que indicaba que no juramentaría como senador pese a encontrarse electo. Valdivia añadió que se le notificó que la entrega de credenciales a los senadores se realizará este 25 de junio.

“Él realizó un pedido al JNE y ya se le ha dado respuesta desde la Secretaría General, señalándole que ya se ha realizado la proclamación de los resultados. Él ha participado en la elección y esta proclamado, la entrega de credenciales ya están programadas para los senadores. Los personeros legales están notificados”, indicó.

Valdivia sostuvo que el pedido de desistimiento de la proclamación se presentó en la misma fecha en que se proclamaron los resultados y que, por ello, la entrega de credenciales procedió como corresponde.