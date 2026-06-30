El Jurado Nacional de Elecciones confirmó que este viernes 03 de julio es la fecha estimada para la proclamación oficial del nuevo presidente del Perú, como parte de los resultados de la segunda elección presidencial de las Elecciones Generales 2026.
Su vocero, Jorge Valdivia informó que hasta el momento solo quedan seis Jurados Electorales Especiales (JEE) pendientes de culminar la proclamación de resultados descentralizados, de un total de 60 JEE instalados para el proceso electoral.
Los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al 100% de las actas contabilizadas dieron a conocer que la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular, alcanzó el 50.135% de votos, mientras que Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, obtuvo el 49.865%.
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Nuevas disposiciones
A través de un acuerdo de pleno, el Jurado Nacional de Elecciones dispone que se efectué una revisión integral de las actuaciones jurisdiccionales desarrolladas por los Jurados Electorales Especiales que resulten necesarias para la consolidación de los resultados.
Teniendo en cuenta que se debe comprender las actas de proclamación descentralizadas, las resoluciones emitidas en procedimientos de recuento, votos impugnados, apelaciones y demás actuaciones procesales que resulten pertinentes, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral.