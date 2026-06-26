El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que la entrega de credenciales a la fórmula ganadora de la segunda elección presidencial de las Elecciones Generales 2026 se realizará el próximo 15 de julio en el Gran Teatro Nacional, ubicado en el distrito de San Borja.

Según explicó el titular del organismo electoral, la ceremonia se llevará a cabo luego de la proclamación general de resultados, proceso que se concretará cuando los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) culminen las proclamaciones descentralizadas correspondientes a todas las circunscripciones electorales del país.

“Finalmente, estaremos proclamando a una nueva fórmula presidencial que conducirá los destinos del país en el próximo periodo constitucional, esperando que exista un adecuado balance de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial” , manifestó Burneo.

El magistrado remarcó, además, la importancia de preservar la independencia de los jueces electorales y la institucionalidad del JNE, entidad encargada de resolver en última instancia las controversias vinculadas a los procesos electorales.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, informó que la fórmula presidencial ganadora recibirá sus credenciales el próximo 15 de julio en el Gran Teatro Nacional. Foto: JNE.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la ceremonia pública de entrega de credenciales a los ciudadanos electos para integrar la Cámara de Diputados del Congreso de la República para el periodo parlamentario 2026-2031.

En total, el organismo electoral otorgó credenciales a 130 diputados electos, de los cuales 28 fueron elegidos en distritos electorales múltiples y 102 mediante representación proporcional, de acuerdo con el número de electores de cada circunscripción.

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Asimismo, el acta de proclamación de resultados establece que la futura Cámara de Diputados estará conformada por 41 legisladores de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 del Partido del Buen Gobierno, 15 de Renovación Popular, 14 del Partido Cívico Obras y 10 de Ahora Nación.

Con la entrega de estos documentos, los legisladores acreditan formalmente su elección y quedan habilitados para asumir sus funciones en el Congreso de la República a partir del inicio del nuevo periodo parlamentario.