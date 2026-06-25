El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió una resolución que rechaza definitivamente el pedido de Juntos por el Perú para anular los resultados del escrutinio en mesas de Lima y el extranjero tras la segunda vuelta electoral.

A detalle, JPP buscó la nulidad de 1,751 mesas de sufragio en la capital y 647 del exterior, mas el JNE declaró infundados los recursos en cuestión.

De esa manera, se confirman las resoluciones de los Jurados Electorales Especiales que declaran improcedentes las solicitudes de nulidad provenientes del partido de Roberto Sánchez.

Cabe añadir que Juntos por el Perú alegó que hubo “indicios graves y sistemáticos de fraude electoral” que favorecieron a Fuerza Popular. No obstante, el fallo del JNE desestima las acusaciones y zanja el tema.

Roberto Burneo descarta irregularidades que hayan comprometido la segunda vuelta electoral. Foto: difusión GEC

En esa línea, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, señaló que la proclamación de resultados presidenciales se dará antes de lo previsto: el viernes 3 de julio.

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“Estimamos que sea el próximo viernes, 3 de julio,si no hay ninguna dificultad, ya estamos resolviendo todos los casos. En total ha habido un poco más de doscientas apelaciones que han sido resueltas todas el día de ayer“, mencionó.