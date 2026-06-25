JPP buscó la nulidad de más de 2,300 mesas de sufragio. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
JPP buscó la nulidad de más de 2,300 mesas de sufragio. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
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Redacción Gestión
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió una resolución que para anular los resultados del escrutinio en mesas de Lima y el extranjero tras la segunda vuelta electoral.

A detalle, JPP buscó la nulidad de 1,751 mesas de sufragio en la capital y 647 del exterior, mas el JNE declaró infundados los recursos en cuestión.

De esa manera, se confirman las resoluciones de los

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Cabe añadir que Juntos por el Perú alegó que hubo “indicios graves y sistemáticos de fraude electoral” que . No obstante, el fallo del JNE desestima las acusaciones y zanja el tema.

Roberto Burneo descarta irregularidades que hayan comprometido la segunda vuelta electoral. Foto: difusión GEC
Roberto Burneo descarta irregularidades que hayan comprometido la segunda vuelta electoral. Foto: difusión GEC

En esa línea, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, señaló que la proclamación de resultados presidenciales se dará antes de lo previsto: el viernes 3 de julio.

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“Estimamos que sea el próximo viernes, 3 de julio,si no hay ninguna dificultad, ya estamos resolviendo todos los casos. En total ha habido un poco más de doscientas apelaciones que han sido resueltas todas el día de ayer“, mencionó.

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