El juez Richard Concepción Carhuancho cuestionó la suspensión cautelar en su contra que dispuso la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por un plazo de seis meses.

El magistrado sostuvo que la medida se base en tres presuntos cargos que la entidad consideró como faltas “muy graves”, entre ellos un supuesto adelanto de opinión sobre el caso de Nicanor Boluarte al compartir una diapositiva donde aparecía el investigado durante una ponencia en la institución Udeapolis y por pedirle a la misma que retire del registro esta parte porque consideró que ello fue “un error”.

“El motivo por el cual se me ha suspendido cautelarmente, porque todavía no es una sanción, es por una medida cautelar de suspensión en el cargo por seis meses dictada por la Junta Nacional de Justicia y básicamente por tres cargos, las cuales la han calificado como, ni siquiera grave, sino muy graves. ¿Cuáles son los tres cargos? Así en sencillo para que se pueda entender. Uno, por un supuesto adelanto de opinión en una clase al mostrar una diapositiva”, señaló a RPP.

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“(…) Sobre todo ese me está imputando: haber pedido a Udeapolis, que era esta entidad, [eliminar] esa diapositiva, esa parte”, acotó.

Asimismo, el magistrado indicó que entre los otros cargos imputados se encuentran dar clases en institutos privados y el haberse presentado a cantar en un evento cultural organizado por un portal web.

“Lo segundo, es por dictar clases en entidades no universitarias, institutos privados. En ese caso el mismo Udepolis, es decir, el mismo asunto generó estas dos [investigaciones]. Y, el tercer cargo, por haber cantado en un evento realizado por LP Pasión por el Derecho, ‘Triciclo Perú’ en un evento cultural. Eso por afectar la respetabilidad del cargo. Ojo, estos cargos todavía siguen. Esos son los tres cargos por los cuales se me está imputando”, sostuvo.

Richard Concepción Carhuancho Foto: PJ

Un cargo ya fue archivado por la Autoridad Nacional de Control, asegura

Richard Concepción Carhuancho sostuvo que el cargo por supuesto adelanto de opinión relacionado con la proyección de una imagen de Nicanor Boluarte ya fue archivado por la Autoridad Nacional de Control (ANC), que concluyó que no hubo adelanto de opinión y que su conducta se encontraba dentro de los márgenes de la libertad de expresión.

“Por el primer cargo, por el supuesto adelanto de opinión y por haber pedido que borren esa imagen a Udeapolis porque lo considero un error. La Autoridad Nacional de Control ya archivó ese caso hasta en tres casos: expediente 3222, expediente 3078 y el expediente 3000. Tres casos donde se me archiva por eso. Dijo, puntualmente, que no adelante opinión y de que mi comportamiento estaba dentro de los márgenes de la licitud. Puede ser debatible, dijo, pero está dentro de los márgenes de la licitud y considera que no adelanté opinión dentro de la libertad de expresión. Es más, existen tres cargos archivados y con la calidad de firmes”, precisó.

“(…) La propia Autoridad Nacional de Control dijo que ese comportamiento, si bien discutible, era legal dentro de los contornos de la libertad de expresión. O sea, lo dijo la propia Autoridad Nacional de Control y se sustentó en una decisión de la Sala Superior que rechazó la recusación en mi contra. O sea, las partes plantearon una recusación por esta imagen y la Sala Superior rechazó esa recusación diciendo que no hubo adelanto de opinión y, dos, que estaba dentro de los márgenes de la libertad de expresión”, acotó.

El magistrado reconoció que incluir la fotografía fue un error y afirmó que él mismo pidió retirarla para evitar cuestionamientos.

“Eso fue una imagen del diario La República. Ni siquiera fue una imagen que yo había creado. También remarqué ante la Autoridad Nacional de Control cuando hice mis descargos correspondientes que yo no había emitido frase, palabra, comentario alguno sobre ese caso, y eso también quedó zanjado en esa zona. Y para evitar susceptibilidades y para evitar todo este cuestionamiento, yo mismo le pido a la entidad Udeapolis, retírelo para corregir el error”, señaló.

Además, señaló que una Sala Superior rechazó una recusación presentada por este hecho, por lo que invocó el principio de ne bis in idem, al considerar que no puede ser investigado dos veces por los mismos hechos.

“Tanto en el reglamento de la Autoridad Nacional de Control, procesos disciplinarios, como en el reglamento de la Junta Nacional de Justicia, está también consagrado el principio que cautela el debido proceso, el ne bis in idem, nadie puede ser perseguido dos veces sobre lo mismo. Desde mi punto de vista, la Junta Nacional de Justicia debió archivar ese cargo también por el de haber pedido la suspensión, porque ese tema ya ha sido archivado tres veces”, indicó.