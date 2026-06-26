Los JEE de Tacna, Chachapoyas, Leoncio Prado y San Martín fueron los primeros en realizar las audiencias públicas de proclamación de resultados. Foto: JNE.
Los JEE de Tacna, Chachapoyas, Leoncio Prado y San Martín fueron los primeros en realizar las audiencias públicas de proclamación de resultados. Foto: JNE.
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Redacción Gestión
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Los iniciaron este jueves 25 de junio la proclamación descentralizada de los resultados de cómputo de la segunda elección presidencial, correspondiente a las .

Las primeras audiencias públicas se desarrollaron en los JEE de Tacna, Chachapoyas (Amazonas), Leoncio Prado (Huánuco) y San Martín, donde se oficializaron los resultados obtenidos en sus respectivas jurisdicciones.

Para este viernes 26 de junio están programadas nuevas audiencias en diversos órganos electorales del país, entre ellos los JEE de Maynas (Loreto), Huarochirí y Huaura (Lima Provincias), Chanchamayo (Junín), Mariscal Nieto (Moquegua), Lima Norte 1, Andahuaylas (Apurímac), Bagua (Amazonas), Huamalíes (Huánuco), Cajamarca, Alto Amazonas (Loreto), Huari (Áncash), Trujillo (La Libertad), Abancay (Apurímac), Cangallo (Ayacucho), Pacasmayo (La Libertad), Lima Sur 2 y Huancayo (Junín).

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Asimismo, para el sábado 27 de junio se prevé la realización de las audiencias públicas en los JEE de Lima Sur 1 y Huaraz (Áncash).

Los JEE de Tacna, Chachapoyas, Leoncio Prado y San Martín fueron los primeros en realizar las audiencias públicas de proclamación de resultados. Foto: Andina.
Los JEE de Tacna, Chachapoyas, Leoncio Prado y San Martín fueron los primeros en realizar las audiencias públicas de proclamación de resultados. Foto: Andina.

De acuerdo con el , los demás JEE —de un total de 60 habilitados para las Elecciones Generales 2026— continuarán programando las respectivas audiencias en los próximos días, conforme concluyan los procedimientos de cómputo en cada circunscripción.

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Según lo establecido en los artículos 316 y 317 de la Ley Orgánica de Elecciones, los JEE pueden proceder con la proclamación descentralizada una vez que reciben de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) los reportes con el 100% de actas contabilizadas.

Concluida la proclamación descentralizada en las 60 jurisdicciones electorales, corresponderá al .

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