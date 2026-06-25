Autoridades electorales entregaron las credenciales oficiales a los senadores y representantes peruanos ante el Parlamento Andino elegidos en las Elecciones Generales 2026, durante una ceremonia organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
Autoridades electorales entregaron las credenciales oficiales a los senadores y representantes peruanos ante el Parlamento Andino elegidos en las Elecciones Generales 2026, durante una ceremonia organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
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Redacción Gestión
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realizó la ceremonia de entrega de credenciales para

El evento desarrollado en el Colegio Médico del Perú estuvo encabezado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Se entregarony también a los 5 parlamentarios andinos titulares y 10 suplentes.

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Cabe añadir que el viernes 26 de junio se entregarán las credenciales a los 130 diputados electos para el Congreso bicameral.

De esa manera, los senadores y diputados quedan en condiciones de juramentar ante el Congreso para sus funciones parlamentarias hasta el 2031.

El caso Rospigliosi, ¿recibió credencial?

, recibió la credencial de senador.

Roberto Burneo, jefe del JNE, señaló que la sentencia fue apelada y, al no estar firme ni consentida, no hay impedimento.

“Nosotros vemos el ordenamiento jurídico y los impedimentos que establece la norma para poder juramentar al cargo. Salvo que haya una sentencia firme, nosotros hemos verificado y es una sentencia de primera instancia”, dijo.

Fernando Rospigliosi sentenciado por difamación. Foto: Congreso
Fernando Rospigliosi sentenciado por difamación. Foto: Congreso

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