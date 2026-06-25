El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó la ceremonia de entrega de credenciales para los senadores y parlamentarios andinos electos para el periodo 2026-2031.

El evento desarrollado en el Colegio Médico del Perú estuvo encabezado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Se entregaron las credenciales a 60 senadores —30 por distrito único nacional y 30 por distrito electoral múltiple— y también a los 5 parlamentarios andinos titulares y 10 suplentes.

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Cabe añadir que el viernes 26 de junio se entregarán las credenciales a los 130 diputados electos para el Congreso bicameral.

De esa manera, los senadores y diputados quedan en condiciones de juramentar ante el Congreso para sus funciones parlamentarias hasta el 2031.

El caso Rospigliosi, ¿recibió credencial?

A pesar de su sentencia por difamación, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, recibió la credencial de senador.

Roberto Burneo, jefe del JNE, señaló que la sentencia fue apelada y, al no estar firme ni consentida, no hay impedimento.

“Nosotros vemos el ordenamiento jurídico y los impedimentos que establece la norma para poder juramentar al cargo. Salvo que haya una sentencia firme, nosotros hemos verificado y es una sentencia de primera instancia”, dijo.