Cámara de Senadores. Foto: Cuarto Poder
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va quedando de cara al próximo periodo parlamentario del 2026 al 2031.

En el caso del Senado, estará

Por lo tanto, la conformación quedaría así:

  • Fuerza Popular: 22 escaños.
  • Juntos por el Perú: 14 escaños.
  • Renovación Popular: 8 escaños.
  • Partido del Buen Gobierno: 7 escaños.
  • Partido Obras: 5 escaños.
  • Ahora Nación: 4 escaños.
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Según el especialista en temas electorales, José Tello,

Este incremento, explicó, se debió a la incorporación de 2.5 millones de nuevos electores, en su mayoría jóvenes, que aumentaron el padrón electoral, pasando de aproximadamente 25 millones de votantes a 27 millones.

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Votos sin representación

Tello señaló que otro dato a tomar en cuenta es la cifra de votos que no se traducen en escaños.

El especialista indicó que, sumando las elecciones para diputados, senadores nacionales y senadores regionales,

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“Hay que tomar en cuenta la bicameralidad. La gente se ha acostumbrado a la bicameralidad, pero de mala manera. Han encontrado una cédula de sufragio poco amigable. Hemos visto, que se habló bastante a nivel nacional, miembros de mesas saliendo en horas de la madrugada de los locales de votación”, indicó a Cuarto Poder.

Por otro lado,

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Sin embargo, señaló que estas mismas agrupaciones aún estarán presentes en las próximas Elecciones Regionales y Municipales, ya que la pérdida de inscripción recién se hará efectiva desde 2027. A ellas se sumarán 12 nuevos partidos ya inscritos o en proceso de inscripción, lo que llevará a aumentar el número de partidos en estos comicios.

“Vamos a tener para esas elecciones 55 partidos y sumándole los movimientos regionales, 96”, puntualizó.

Sede de Palacio de Gobierno del Perú. Foto: Congreso de la República
Sede de Palacio de Gobierno del Perú. Foto: Congreso de la República

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