El conteo de votos de las Elecciones 2026 continúa y, al 95.982 % de actas contabilizadas, la conformación del Congreso bicameral va quedando de cara al próximo periodo parlamentario del 2026 al 2031.

En el caso del Senado, estará conformado por 60 escaños distribuidos en 6 partidos que lograron obtener senadores en esta cámara legislativa, según información divulgada por El Comercio.

Por lo tanto, la conformación quedaría así:

Fuerza Popular: 22 escaños.

Juntos por el Perú: 14 escaños.

Renovación Popular: 8 escaños.

Partido del Buen Gobierno: 7 escaños.

Partido Obras: 5 escaños.

Ahora Nación: 4 escaños.

Según el especialista en temas electorales, José Tello, recordó que en las elecciones generales de 2021 se instalaron 82,488 mesas de sufragio, mientras que en esta elección se llegó a 92,766 mesas.

Este incremento, explicó, se debió a la incorporación de 2.5 millones de nuevos electores, en su mayoría jóvenes, que aumentaron el padrón electoral, pasando de aproximadamente 25 millones de votantes a 27 millones.

Votos sin representación

Tello señaló que otro dato a tomar en cuenta es la cifra de votos que no se traducen en escaños.

El especialista indicó que, sumando las elecciones para diputados, senadores nacionales y senadores regionales, hay alrededor de 17 millones de votos que no tienen representación parlamentaria, es decir, votos emitidos por partidos que no superaron la valla o no alcanzaron los requisitos mínimos para obtener curules.

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“Hay que tomar en cuenta la bicameralidad. La gente se ha acostumbrado a la bicameralidad, pero de mala manera. Han encontrado una cédula de sufragio poco amigable. Hemos visto, que se habló bastante a nivel nacional, miembros de mesas saliendo en horas de la madrugada de los locales de votación”, indicó a Cuarto Poder.

Por otro lado, el especialista advirtió que la consecuencia de estos resultados es que 37 organizaciones políticas perderían su inscripción a partir del primer día hábil de enero de 2027.

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Sin embargo, señaló que estas mismas agrupaciones aún estarán presentes en las próximas Elecciones Regionales y Municipales, ya que la pérdida de inscripción recién se hará efectiva desde 2027. A ellas se sumarán 12 nuevos partidos ya inscritos o en proceso de inscripción, lo que llevará a aumentar el número de partidos en estos comicios.

“Vamos a tener para esas elecciones 55 partidos y sumándole los movimientos regionales, 96”, puntualizó.