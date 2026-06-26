JNE cumplió con entregar las credenciales a los diputados que ocuparán una curul en el periodo 2026-2031. Foto: JNE
JNE cumplió con entregar las credenciales a los diputados que ocuparán una curul en el periodo 2026-2031. Foto: JNE
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Este viernes 26 se desarrolló en el Colegio Médico del Perú la entrega de las credenciales para los diputados electos para el periodo 2026-2031 tras las elecciones generales de abril.

En la ceremonia realizada por participaron también la jefa del Reniec, Carmen Velarde, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y más autoridades.

Roberto Burneo, presidente del JNE, se dirigió a los parlamentarios de la Cámara de Diputados y les indicó que en ellos residen “distintas realidades y necesidades de las regiones y provincias”.

LEA TAMBIÉN: Jefe de la ONPE niega fraude electoral y desestima denuncia de Elar Bolaños por falta de pruebas

Cabe añadir que la cámara baja del Congreso bicameral tendrá 130 diputados, y queda conformada de la siguiente manera:

  • Fuerza Popular: 41 congresistas
  • Juntos por el Perú: 32
  • Partido del Buen Gobierno: 18
  • Renovación Popular: 15
  • Partido Cívico Obras: 14
  • Ahora Nación: 10
Roberto Burneo, presidente del JNE, adelantó que se entregarán las credenciales a Keiko Fujimori, virtual ganadora de las elecciones 2026, el 15 de julio. Foto: difusión
Roberto Burneo, presidente del JNE, adelantó que se entregarán las credenciales a Keiko Fujimori, virtual ganadora de las elecciones 2026, el 15 de julio. Foto: difusión

Por otro lado, . Conforme a los votos registrados en la web de la ONPE, la vencedora es Keiko Fujimori de Fuerza Popular.

LEA TAMBIÉN: Amparo Ortega renuncia al proceso para nuevo jefe de la ONPE: ¿Quién queda?

“No deja de ser importante porque finalmente estamos proclamando a un nuevo mandatario, a una nueva plancha presidencial que va a liderar en el próximo periodo constitucional, que esperemos que sea íntegro, a todos los peruanos”, acotó Burneo.

TE PUEDE INTERESAR

JNE sobre elecciones municipales y regionales: calificación de listas es hasta el 5 de agosto
Elecciones 2026: ¿Qué falta para que se proclamen los resultados oficiales?
Elecciones 2026: partidos reportaron ingresos por S/ 18.2 millones en primera vuelta
Modifican ley de Elecciones Municipales para garantizar renovación de autoridades: los detalles

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.