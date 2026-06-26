Este viernes 26 se desarrolló en el Colegio Médico del Perú la entrega de las credenciales para los diputados electos para el periodo 2026-2031 tras las elecciones generales de abril.

En la ceremonia realizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) participaron también la jefa del Reniec, Carmen Velarde, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y más autoridades.

Roberto Burneo, presidente del JNE, se dirigió a los parlamentarios de la Cámara de Diputados y les indicó que en ellos residen “distintas realidades y necesidades de las regiones y provincias”.

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Cabe añadir que la cámara baja del Congreso bicameral tendrá 130 diputados, y queda conformada de la siguiente manera:

Fuerza Popular: 41 congresistas

Juntos por el Perú: 32

Partido del Buen Gobierno: 18

Renovación Popular: 15

Partido Cívico Obras: 14

Ahora Nación: 10

Roberto Burneo, presidente del JNE, adelantó que se entregarán las credenciales a Keiko Fujimori, virtual ganadora de las elecciones 2026, el 15 de julio. Foto: difusión

Por otro lado, Burneo aseguró que se entregarán las credenciales a la fórmula ganadora de la segunda vuelta electoral el viernes 15 de julio. Conforme a los votos registrados en la web de la ONPE, la vencedora es Keiko Fujimori de Fuerza Popular.

“No deja de ser importante porque finalmente estamos proclamando a un nuevo mandatario, a una nueva plancha presidencial que va a liderar en el próximo periodo constitucional, que esperemos que sea íntegro, a todos los peruanos”, acotó Burneo.