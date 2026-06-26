Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, niega fraude electoral y desestima denuncia de Elar Bolaños por falta de pruebas. (Foto: Andina)
Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, niega fraude electoral y desestima denuncia de Elar Bolaños por falta de pruebas. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, rechazó las denuncias del exsecretario general de la entidad, Elar Juan Bolaños Llanos,

En declaraciones a Exitosa Noticias, Pachas afirmó que la denuncia presentada por el exsecretario general de la ONPE no está respaldada por evidencia.

“Esa denuncia no prueba nada. Si usted lee cada párrafo, no acompaña ninguna prueba instrumental, como decimos los abogados, que acredite lo que allí se afirma. En derecho, lo que se dice se prueba”, señaló.

Bernardo Pachas afirmó que la denuncia presentada por el exsecretario general de la ONPE no está respaldada por evidencia. (Foto: ONPE)
Bernardo Pachas afirmó que la denuncia presentada por el exsecretario general de la ONPE no está respaldada por evidencia. (Foto: ONPE)

incluidos los procedimientos de adquisición y compra de materiales. En ese sentido, aseguró que ninguna fase del proceso quedó fuera del control del organismo fiscalizador.

Pachas explicó que la ONPE no aceptó la carta de renuncia presentada por Elar Bolaños, ya que previamente se emitió una resolución que dejó sin efecto su designación.

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“Nosotros hemos rechazado esa carta de renuncia, porque hemos sacado una resolución que ha dejado sin efecto su designación, debido a múltiples problemas y retrasos”, afirmó.

Asimismo, señaló que la entidad se encuentra enfocada en culminar el proceso de la segunda vuelta electoral, la transferencia de funciones al nuevo jefe de la ONPE y la organización de las próximas elecciones regionales y municipales.

ONPE rechaza supuesto fraude denunciado por JP

En otro momento, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, penal contra funcionarios del organismo electoral, otros integrantes del sistema electoral y miembros del Ejecutivo por presuntas irregularidades en la segunda vuelta presidencial.

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Frente a estos cuestionamientos, Pachas rechazó las imputaciones y aseguró que la ONPE actuó en estricto cumplimiento de la Constitución y de la normativa electoral vigente. Asimismo, negó que la institución haya participado en alguna acción destinada a alterar los resultados de los comicios.

se ha confabulado para cometer fraude. Nosotros no trabajamos para cometer fraude ni en la primera ni en la segunda vuelta”, afirmó.

En esa línea, remarcó que la función de la ONPE es reflejar fielmente la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

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