Amparo Ortega comunicó a la JNJ su decisión de retirarse del concurso para elegir al nuevo jefe de la ONPE. Foto: JNJ.
Amparo Ortega comunicó a la JNJ su decisión de retirarse del concurso para elegir al nuevo jefe de la ONPE. Foto: JNJ.
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Redacción Gestión
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La docente universitaria e investigadora Amparo Ortega Campana decidió retirarse del .

Mediante una carta notarial dirigida a la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, la ingeniera de sistemas y doctora en Administración informó que su decisión responde a razones personales vinculadas a la salud de un familiar, situación que, indicó, requiere su atención prioritaria.

Ortega Campana, quien figuraba entre los dos finalistas del proceso de selección, precisó que su renuncia no está relacionada con discrepancias respecto al concurso ni con .

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“Reconozco la objetividad y la transparencia con que se ha desarrollado el procedimiento”, señaló en el documento remitido al organismo.

Asimismo, sostuvo que su decisión obedece exclusivamente a circunstancias personales y familiares que demandan su dedicación inmediata.

Tras la inscripción inicial de 21 postulantes, .

Con la salida de Ortega Campana, Carlos Martín Loyola Escajadillo queda como único postulante en la etapa final del proceso. Foto: Andina.
Con la salida de Ortega Campana, Carlos Martín Loyola Escajadillo queda como único postulante en la etapa final del proceso. Foto: Andina.

Un candidato en carrera

Con la declinación de la académica, Loyola Escajadillo permanece como el único aspirante en carrera para asumir la jefatura de la ONPE, actualmente encabezada de manera interina por Bernardo Pachas.

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De acuerdo con la información consignada en el portal institucional de la Contraloría General de la República, Loyola Escajadillo se desempeña actualmente como gerente de la Gerencia de Modernización y Planeamiento de dicha entidad.

Además, obtuvo la calificación más alta entre los 21 participantes que se presentaron al proceso de selección.

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