La docente universitaria e investigadora Amparo Ortega Campana decidió retirarse del concurso público que desarrolla la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para designar al próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Mediante una carta notarial dirigida a la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, la ingeniera de sistemas y doctora en Administración informó que su decisión responde a razones personales vinculadas a la salud de un familiar, situación que, indicó, requiere su atención prioritaria.

Ortega Campana, quien figuraba entre los dos finalistas del proceso de selección, precisó que su renuncia no está relacionada con discrepancias respecto al concurso ni con observaciones al trabajo realizado por la JNJ.

“Reconozco la objetividad y la transparencia con que se ha desarrollado el procedimiento” , señaló en el documento remitido al organismo.

Asimismo, sostuvo que su decisión obedece exclusivamente a circunstancias personales y familiares que demandan su dedicación inmediata.

Tras la inscripción inicial de 21 postulantes, la etapa final del concurso había quedado integrada por Amparo Ortega Campana y Carlos Martín Loyola Escajadillo.

Con la salida de Ortega Campana, Carlos Martín Loyola Escajadillo queda como único postulante en la etapa final del proceso. Foto: Andina.

Un candidato en carrera

Con la declinación de la académica, Loyola Escajadillo permanece como el único aspirante en carrera para asumir la jefatura de la ONPE, actualmente encabezada de manera interina por Bernardo Pachas.

De acuerdo con la información consignada en el portal institucional de la Contraloría General de la República, Loyola Escajadillo se desempeña actualmente como gerente de la Gerencia de Modernización y Planeamiento de dicha entidad.

Además, obtuvo la calificación más alta entre los 21 participantes que se presentaron al proceso de selección.