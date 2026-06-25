Congreso homologa ingresos de los miembros de la JNJ con jueces supremos. (Foto: Andina)
Congreso homologa ingresos de los miembros de la JNJ con jueces supremos. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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así como autorizar la actualización de la escala remunerativa para los servidores de esta institución que se encuentren sujetos al Decreto Legislativo 728.

La normativa fue aprobada en el Pleno del Legislativo con 68 votos a favor, 19 en contra y 10 abstenciones.

, de conformidad con lo establecido en el artículo 156 de la Constitución Política del Perú y en el artículo 59 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia.

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Para ello, a través un decreto supremo que deberá ser refrendado por el ministro de Economía, se actualiza el monto de la compensación económica y se fijan los conceptos de ingresos adicionales, asignaciones y bonificaciones necesarias para garantizar una paridad real con la carrera judicial.

para que, en un plazo no mayor de 60 días calendario contados desde la entrada en vigor de la ley, se realice el estudio técnico correspondiente, a efectos de actualizar la escala remunerativa.

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Además, la implementación de lo establecido se financia con cargo al presupuesto institucional de la Junta Nacional de Justicia, a través de las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional y en el nivel funcional programático que correspondan, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

La normativa fue aprobada con 68 votos a favor, 19 en contra y 10 abstenciones. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
La normativa fue aprobada con 68 votos a favor, 19 en contra y 10 abstenciones. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

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