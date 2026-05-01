La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó la convocatoria a concurso público de méritos para seleccionar y nombrar al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras la renuncia de Piero Corvetto. Conoce aquí el cronograma del proceso.
Convocatoria de postulantes
- Publicación de convocatoria: 29 de abril de 2026
- Pago por derechos de inscripción: 30 de abril al 07 de mayo de 2026
- Plazo de inscripción y presentación de documentos de aptitud: 02 de mayo hasta 12 horas (mediodía) del 08 de mayo 2026.
- Plazo de presentación de declaración jurada en el SIDJI de la CGR: Hasta las 23:59 horas del 08 de mayo de 2026
- Presentación de documentos de discapacidad: 02 de mayo al 11 de junio de 2026
- Evaluación de cumplimiento de requisitos por la JNJ: 11 y 12 de mayo de 2026
- Subsanación de requisitos por el postulante: 13 y 14 de mayo de 2026
- Publicación de relación de postulantes aptos(as): 18 de mayo de 2026
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1. Evaluación de conocimientos
- Evaluación de conocimientos 21 de mayo de 2026
- Publicación de resultados y de la relación de postulantes aptos(as) 21 de mayo de 2026
2. Evaluación curricular
- Presentación digital de documentos del currículum vitae
- Presentación de las Investigaciones en archivo digital en formato Word 22 al 26 de mayo de 2026
- Publicación de resultados de la evaluación curricular 29 de mayo de 2026
- Plazo para la interposición de recurso de reconsideración 01 al 03 de junio de 2026
- Publicación de resultados de los recursos de reconsideración 08 de junio de 2026
- Publicación de relación de postulantes aptos(as) 08 de junio de 2026
3. Estudio de caso (evaluación del plan de trabajo)
- Presentación del plan de trabajo 09 al 11 de junio de 2026
- Sustentación en orden alfabético 16 de junio de 2026
- Publicación de resultados y de nómina de aptos(as) para la siguiente etapa 16 de junio de 2026
4. Entrevista personal
- Publicación del cronograma de entrevistas 16 de junio de 2026
- Publicación del currículum vitae de los postulantes aptos 16 de junio de 2026
- Actualización de información de procesos penales, administrativos, disciplinarios o civiles por el postulante 17 al 19 de junio de 2026
Pruebas de confianza
Presentación de:
- Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas
- (Prueba Patrimonial)
- Declaración Jurada de intereses (Prueba Socioeconómica)
- Autorización de levantamiento de secreto bancario, en caso de ser nombrado/a Jefe de la ONPE 22 y 23 de junio de 2026
Realización de Pruebas de confianza:
- Prueba Psicológica y Prueba Psicométrica 24 de junio de 2026
- Entrega de las pruebas de confianza 25 de junio de 2026
- Absolución de observaciones respecto de las pruebas Patrimonial y Socioeconómica 26 y 30 de junio de 2026
- Entrevistas personales 02 de julio de 2026
- Publicación de calificaciones de la entrevista personal 02 de julio de 2026
- Publicación del cuadro de méritos 02 de julio de 2026
- Publicación de resultados de la votación 02 de julio de 2026
- Juramentación 03 de julio de 2026
Presentación de tachas
- Plazo de interposición 01 de 10 de junio de 2026
- Subsanación de requisitos 11 y 12 de junio de 2026
- Presentación de descargo 05 días hábiles de recibida la notificación de la tacha
- Resolución de la tacha 22 de junio de 2026
- Interposición de recurso de reconsideración por el postulante,
- en caso de haberse declarado fundada la tacha 23 al 25 de junio de 2026
- Resolución del recurso de reconsideración interpuesto 26 de junio de 2026
Presentación de denuncias
- Plazo de presentación Hasta el 23 de junio de 2026
- Presentación de descargo por el postulante 03 días hábiles de recibida la notificación