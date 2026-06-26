Centro Histórico de Lima: restringen circulación vehicular. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que, ante el anuncio de movilizaciones que podrían afectar el orden público, el patrimonio cultural y la transitabilidad peatonal y vehicular en el Centro Histórico de Lima, se dispone la restricción vehicular temporal desde las 00:00 horas del sábado 27 de junio.

La medida dispuesta por el alcalde Renzo Reggiardo y establecida en la Resolución de Subgerencia N° 002704-2026-GMU-SER, comprende el perímetro delimitado por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau; los jirones Paruro y Amazonas; así como el contorno al río Rímac, detalla el comunicado.

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Durante este periodo se implementarán cierres de acceso y puntos de control en distintos ingresos al Centro Histórico, los cuales estarán a cargo de la Policía Nacional del Perú, añade la MML.

Asimismo, se informa que la restricción no será aplicable a ambulancias, unidades de bomberos, vehículos de la Policía Nacional del Perú, vehículos oficiales en cumplimiento de funciones, residentes y propietarios de predios ubicados dentro del perímetro restringido, vehículos con destino a playas de estacionamiento autorizadas y vehículos logísticos para actividades autorizadas.

Finalmente, y exhorta a los conductores, vecinos y visitantes planificar sus desplazamientos con anticipación, respetar las indicaciones de la Policía Nacional del Perú y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

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