La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que, ante el anuncio de movilizaciones que podrían afectar el orden público, el patrimonio cultural y la transitabilidad peatonal y vehicular en el Centro Histórico de Lima, se dispone la restricción vehicular temporal desde las 00:00 horas del sábado 27 de junio.

La comuna señala que esta disposición estará en evaluación permanente.

“La medida dispuesta por el alcalde Renzo Reggiardo y establecida en la Resolución de Subgerencia N° 002704-2026-GMU-SER, comprende el perímetro delimitado por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau; los jirones Paruro y Amazonas; así como el contorno al río Rímac“, detalla el comunicado.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/bRW5TPmr9M — Municipalidad de Lima (@MuniLima) June 26, 2026

Durante este periodo se implementarán cierres de acceso y puntos de control en distintos ingresos al Centro Histórico, los cuales estarán a cargo de la Policía Nacional del Perú, añade la MML.

Asimismo, se informa que la restricción no será aplicable a ambulancias, unidades de bomberos, vehículos de la Policía Nacional del Perú, vehículos oficiales en cumplimiento de funciones, residentes y propietarios de predios ubicados dentro del perímetro restringido, vehículos con destino a playas de estacionamiento autorizadas y vehículos logísticos para actividades autorizadas.

Finalmente, la Municipalidad de Lima indica que se ve obligada nuevamente a adoptar estas medidas en resguardo del orden público en el Centro Histórico y exhorta a los conductores, vecinos y visitantes planificar sus desplazamientos con anticipación, respetar las indicaciones de la Policía Nacional del Perú y mantenerse informados a través de los canales oficiales.