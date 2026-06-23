Renzo Reggiardo no descarta nuevo cierre del centro de Lima ante manifestaciones anunciadas. (Foto: Andina)
Renzo Reggiardo no descarta nuevo cierre del centro de Lima ante manifestaciones anunciadas. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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, que protesta por presuntas irregularidades en los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

En declaraciones a la prensa,

“Toma de decisiones que son difíciles, severas, que mortifican a un determinado número de compatriotas, que sobre todo están en el Centro de Lima, que se ven afectados por el cierre que hemos dispuesto, que lo tendríamos que hacer en la medida en que, si se genera un peligro mayor, pues tendremos que adoptar esas medidas”, señaló.

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Por otro lado, , que estaría a cargo de un especialista y articularía el trabajo multisectorial en esta materia.

“Requiere ser trabajado de forma simultánea y paralela. (…) Seguramente el Gobierno entrante tendrá que formar ya su gabinete”, añadió el alcalde.

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Como se recuerda,

“Llamamos al movimiento social, a las fuerzas democráticas, a recuperar la democracia para el Perú, a que no tengamos 5 años más de captura de la democracia, de las instituciones, como en el gobierno parlamentario de la señora Fujimori viene ocurriendo”, dijo.

El alcalde de Lima mencionó que se reunió con la candidata Keiko Fujimori para proponerle la creación de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana. (Foto: Municipalidad de Lima)
El alcalde de Lima mencionó que se reunió con la candidata Keiko Fujimori para proponerle la creación de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana. (Foto: Municipalidad de Lima)

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