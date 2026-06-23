El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció la posibilidad de volver a cerrar las calles del Centro Histórico debido al anuncio de nuevas movilizaciones por parte de Juntos por el Perú, que protesta por presuntas irregularidades en los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

En declaraciones a la prensa, la autoridad responsabilizó de estos cierres a quienes organizan y promueven las movilizaciones.

“Toma de decisiones que son difíciles, severas, que mortifican a un determinado número de compatriotas, que sobre todo están en el Centro de Lima, que se ven afectados por el cierre que hemos dispuesto, que lo tendríamos que hacer en la medida en que, si se genera un peligro mayor, pues tendremos que adoptar esas medidas”, señaló.

Por otro lado, Reggiardo mencionó que se reunió con la candidata presidencial Keiko Fujimori para proponerle la creación de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana, que estaría a cargo de un especialista y articularía el trabajo multisectorial en esta materia.

“Requiere ser trabajado de forma simultánea y paralela. (…) Seguramente el Gobierno entrante tendrá que formar ya su gabinete”, añadió el alcalde.

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Como se recuerda, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, convocó a una nueva movilización para el sábado 27 de junio, asegurando que se realizará dentro del marco de la ley y de los derechos constitucionales.

“Llamamos al movimiento social, a las fuerzas democráticas, a recuperar la democracia para el Perú, a que no tengamos 5 años más de captura de la democracia, de las instituciones, como en el gobierno parlamentario de la señora Fujimori viene ocurriendo”, dijo.