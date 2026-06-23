La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, emitió un pronunciamiento en el que rechazó “de manera enfática” cualquier afirmación que atribuya a su gestión un supuesto alineamiento o sometimiento a intereses políticos, económicos o de otra índole.

En el documento difundido por la Presidencia del Poder Judicial, la magistrada sostuvo que la independencia judicial es una condición indispensable para la vigencia del Estado constitucional de derecho y la protección de los derechos fundamentales. En esa línea, remarcó que su trayectoria, primero como jueza y actualmente como titular de la institución, ha estado orientada a la defensa de estos principios.

Tello señaló que la administración de justicia no puede someterse a presiones externas y debe ejercerse con objetividad, imparcialidad y estricto respeto a la Constitución, las leyes y las obligaciones internacionales del Estado.

“La impartición de justicia no se somete a intereses políticos, partidarios, económicos ni de cualquier otra naturaleza que impidan cumplir esta función con objetividad, imparcialidad y absoluto respeto a la Constitución, las leyes y las obligaciones internacionales”, manifestó.

Asimismo, afirmó que estas posiciones no se limitan a un discurso, sino que se han expresado en actuaciones concretas frente a proyectos de ley y reformas que, según indicó, habrían puesto en riesgo la independencia judicial. También destacó la participación de organismos internacionales especializados, como la Comisión de Venecia y la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, cuyas opiniones técnicas, según indicó, han contribuido a fortalecer la autonomía del sistema de justicia.

Janet Tello Gilardi rechaza injerencias y reafirma independencia del Poder Judicial. Foto: Poder Judicial.

La titular del Poder Judicial también expresó su respaldo a jueces y juezas que, según advirtió, enfrentan “amenazas, injerencias y agravios destinados a debilitar la institucionalidad judicial” . En ese marco, alertó sobre el riesgo de propuestas legislativas con “tintes punitivos” que podrían afectar la libertad de los jueces en la toma de decisiones jurisdiccionales.

En particular, exhortó al Congreso de la República del Perú a rechazar iniciativas contenidas en un texto sustitutorio que modifica la Ley de la Carrera Judicial y el Código Penal, entre ellas el agravamiento del delito de prevaricato.

LEA TAMBIÉN: Presidenta del Poder Judicial se reunirá con papa León XIV en Ciudad del Vaticano

Finalmente, Tello enfatizó que ninguna autoridad debe interferir en procesos jurisdiccionales en trámite y que cualquier expresión que pueda interpretarse como injerencia resulta contraria a las garantías constitucionales. Reafirmó, además, que mientras ejerza la presidencia del Poder Judicial, su compromiso con una justicia independiente será “inquebrantable”.