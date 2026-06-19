El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, defendió la restricción temporal del Centro Histórico ante las movilizaciones convocadas y dijo que la medida se ampara en el marco legal que declara este espacio como zona intangible para marchas y concentraciones públicas y políticas.

En conferencia de prensa, el burgomaestre capitalino sostuvo que la medida “era necesaria” teniendo en cuenta los antecedentes de desmanes de anteriores movilizaciones y para evitar el posible ingreso de pirotécnicos al centro histórico.

“Los problemas no son generados por la municipalidad, son generados por las personas que están insistiendo en movilizarse en espacios donde no se pueden movilizar”, dijo el alcalde al ser consultado por la intensa congestión vehicular que se viene reportando en los alrededores de la zona restringida.

El perímetro delimitado para esta intervención incluye las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de diciembre, Miguel Grau, los jirones Paruro, Amazonas y el contorno al río Rímac, Cercado de Lima. La restricción rige desde las 00.00 horas de hoy viernes hasta las 00.00 horas del lunes 22 de junio.

Reggiardo reconoció que es una medida dura, que afecta a comerciantes, pero recalcó que el Centro Histórico de Lima -al encontrarse catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconocido por la Unesco- “es zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones, concentraciones públicas y políticas que pongan en riesgo la seguridad y/o salud pública”.

La Municipalidad de Lima restringió el tránsito vehicular en el Centro Histórico del 19 al 22 de junio ante las movilizaciones convocadas para el fin de semana. (Fotos: Diana Marcelo / @photo.gec)

Sostuvo que quienes convocaron a la movilización pueden acudir a otras zonas de la ciudad donde sí está permitido concentrarse. “Cuando fue el cierre de campaña electoral, yo mismo le dije al candidato Roberto Sánchez que no estaba permitido en el centro de Lima y por eso se le autorizó en el Campo de Marte”.

“Pido sensatez a quienes quieren movilizarse, nuestra Lima es de todos, también es de los partidos políticos. Tenemos que cerrar filas para que el principio de autoridad y la legalidad se cumpla en la ciudad”, subrayó.

Esta mañana el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, solicitó a la Policía Nacional garantías para la movilización a la que su organización política ha convocado para hoy.

“Hemos hablado con el general Arriola (...) para que la autoridad brinde las condiciones en el marco de su trabajo, que significa que cada quien cumpla su tarea; pero que no se impida el derecho constitucional a una movilización pacífica en el marco de la transparencia y justicia electoral, con los cuales estamos comprometidos”, remarcó a su salida de la sede del Ministerio del Interior.

Sánchez dijo estar de acuerdo con que las autoridades tomen medidas de prevención como el cierre de calles, pero no de que se arroje agua a manifestantes que marchan pacíficamente ejerciendo un derecho constitucional.

Respecto a la movilización de hoy refirió que se ha previsto que los ciudadanos lleguen desde distintos puntos de la capital (Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro); así como del interior del país y se concentren en Campo de Marte. Indicó que cada grupo tiene un responsable con nombre y apellido; así como un abogado para hacer vigilancia a fin de que puedan desplazarse como corresponde.