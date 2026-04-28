La Municipalidad de Lima declaró en situación de emergencia el tránsito en el Sistema Vial Metropolitano por un plazo de 180 días, con el fin de ejecutar acciones inmediatas de control, fiscalización e intervención para recuperar la operatividad de las principales vías de la ciudad.

La ordenanza encarga a entidades como Emape, la Gerencia de Movilidad Urbana, Invermet y el Gobierno Regional Metropolitano coordinar acciones con la Policía Nacional del Perú y la ATU, para garantizar una implementación efectiva de las medidas y mejorar la circulación vehicular.

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Asimismo, se faculta al alcalde metropolitano de Lima para que, mediante decreto de alcaldía, emita el reglamento de la presente ordenanza y las medidas complementarias que resulten necesarias, así como ampliar el plazo establecido, previo sustento técnico de las áreas antes señaladas, con conocimiento del pleno del Concejo Metropolitano de Lima.

La norma también autoriza a la Gerencia de Movilidad Urbana a dictar las disposiciones necesarias en materia de fiscalización electrónica, educación vial, semaforización y otros, a través de las unidades orgánicas competentes.

Finalmente, se establece que la medida entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.