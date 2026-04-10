El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, inauguró un nuevo corredor vial seguro en el sector Chuquitanta, en San Martín de Porres, como parte de una estrategia orientada a recuperar espacios críticos afectados por la delincuencia y la extorsión.

“Esta es una vía de casi 3 kilómetros, que cuenta con iluminación y con cámaras ya funcionales, 41 cámaras de videovigilancia cuidando y protegiendo este sector de Lima Metropolitana, todos los días, las 24 horas”, señaló el alcalde durante la actividad.

El alcalde también precisó que las 41 cámaras instaladas en este corredor serán integradas al futuro Centro de Control y Monitoreo (C2) , que se implementará en el óvalo Naranjal, en Lima Norte. Este sistema permitirá fortalecer la supervisión en tiempo real y mejorar la capacidad de respuesta frente a hechos delictivos.

La obra fue ejecutada por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), con una inversión de S/ 2 millones, y beneficiará directamente a más de 500 mil habitantes. El proyecto incluyó la intervención de cuatro vías principales: las avenidas El Sol de Naranjal, Los Eucaliptos, Paramonga y El Olivar.

Además de la rehabilitación vial, se incorporaron sistemas de iluminación y señalización, con el objetivo de recuperar espacios que antes eran utilizados para actividades delictivas y reforzar la seguridad urbana.

En ese contexto, el gerente general de Emape, Edgar Lara, informó sobre la creación de la Gerencia de Seguridad Central, denominada operativamente como la Guardia Metropolitana de Lima.

Alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, también anunció la construcción de un nuevo Centro de Control y Monitoreo (C2) en Lima Norte para reforzar la vigilancia en tiempo real.

500 cámaras para buses de transporte público

Durante la actividad, el alcalde anunció la instalación de 500 cámaras de seguridad en unidades de transporte público , como parte de una estrategia integral para enfrentar la delincuencia y la extorsión en este sector.

“Vamos a hacer inicialmente 500 cámaras para evitar que los delincuentes sigan actuando impunemente. Los vamos a controlar, los vamos a seguir”, afirmó.

El gerente general de Emape precisó que el proyecto contempla la implementación de estos dispositivos en aproximadamente 200 buses de Lima Norte, beneficiando a 14 empresas de transporte.

La inversión será asumida por la Municipalidad de Lima, tras el incumplimiento del Gobierno central en la transferencia de recursos comprometidos.

Estas 500 cámaras estarán integradas al futuro Centro de Control y Monitoreo (C2), que se instalará en el óvalo Naranjal, permitiendo el seguimiento en tiempo real y una respuesta más rápida ante incidentes.