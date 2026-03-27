Al ser consultado sobre una posible postulación a la alcaldía de Lima en las próximas elecciones regionales y municipales de 2026, el alcalde Renzo ReggiardoReggiardo, evitó dar una respuesta confirmatoria o negativa.

“No estoy trabajando en función de una candidatura. En este momento no estoy viendo esa posibilidad. Lo que estoy haciendo es brindar los servicios que la población espera y el compromiso total con ellos. No puedo dar opiniones categóricas”, afirmó en RPP.

De otro lado, Renzo Reggiardo, anunció la publicación de un decreto supremo que aprueba un desembolso de 150 millones de dólares en favor de municipio metropolitano, lo cual será destinado a la semaforización inteligente de cerca de 500 intersecciones de la capital.

El burgomaestre detalló que, mediante el Decreto Supremo N.º 044-2026-EF, el Ejecutivo aprobó este recurso no reembolsable, a los que se suman 55 millones de dólares como contrapartida de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Reggiardo espera que este año se ejecute entre el 30% y el 50% del presupuesto, priorizando avenidas de alto flujo como la Javier Prado.

El desembolso de 150 millones de dólares forma parte del “Programa de inversión para el mejoramiento de la gestión de tránsito y apoyo al transporte sostenible en Lima Metropolitana”, valorizado en 205 millones de dólares, según detalló la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La autoridad edil dijo que este sistema de semaforización y la señal de 4,500 cámaras distribuidas en toda Lima podrán ser monitoreados desde el Centro de Control y Monitoreo Metropolitano (C5), actualmente en construcción y cuya entrega está prevista para junio o julio de este año.

Los vehículos no respetan los semáforos, causando atoros y mayor congestión vehicular.



