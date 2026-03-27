Renzo Reggiardo, anunció la publicación de un decreto supremo que aprueba un desembolso de US$ 150 millones en favor del MML para la semaforización inteligente. Foto: MML.
Renzo Reggiardo, anunció la publicación de un decreto supremo que aprueba un desembolso de US$ 150 millones en favor del MML para la semaforización inteligente. Foto: MML.
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Redacción Gestión
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Al ser consultado sobre una posible postulación a la alcaldía de Lima en las próximas elecciones regionales y municipales de 2026, el alcalde Renzo ReggiardoReggiardo, evitó dar una respuesta confirmatoria o negativa.

“No estoy trabajando en función de una candidatura. En este momento no estoy viendo esa posibilidad. Lo que estoy haciendo es brindar los servicios que la población espera y el compromiso total con ellos. No puedo dar opiniones categóricas”, afirmó en RPP.

De otro lado, lo cual será destinado a la semaforización inteligente de cerca de 500 intersecciones de la capital.

El burgomaestre detalló que, mediante el Decreto Supremo N.º 044-2026-EF, el Ejecutivo aprobó este recurso no reembolsable, a los que se suman 55 millones de dólares como contrapartida de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Reggiardo espera que este año se ejecute entre el 30% y el 50% del presupuesto, priorizando avenidas de alto flujo como la Javier Prado.

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El desembolso de 150 millones de dólares forma parte del “Programa de inversión para el mejoramiento de la gestión de tránsito y apoyo al transporte sostenible en Lima Metropolitana”, valorizado en 205 millones de dólares, según detalló la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La autoridad edil dijo que este sistema de semaforización y la señal de 4,500 cámaras distribuidas en toda Lima podrán ser monitoreados desde el Centro de Control y Monitoreo Metropolitano (C5), actualmente en construcción y cuya entrega está prevista para junio o julio de este año.

Los vehículos no respetan los semáforos, causando atoros y mayor congestión vehicular.
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