El Estadio Nacional del Perú fue clausurado hoy por medidas de orden público, tras los conciertos realizados el viernes y sábado, entre ellos la “Noche de la Salsa”. Foto: Paloma del Solar / @photo.gec
El Estadio Nacional del Perú fue clausurado hoy por medidas de orden público, tras los conciertos realizados el viernes y sábado, entre ellos la “Noche de la Salsa”. Foto: Paloma del Solar / @photo.gec
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, según lo establecido en la Ordenanza 2200-MML.

El personal municipal, a través de la Gerencia de Fiscalización y Control, v, según indicó a través de un comunicado.

Según lo detallado, estos generaron ruidos excesivos, aglomeración de personas, alteración del orden público, acumulación de residuos sólidos y perturbación de la tranquilidad de los vecinos, superando los límites permitidos.

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Asimismo, de manera previa a la realización de los eventos, l, los niveles máximos de emisión sonora y las condiciones de orden, seguridad y limpieza dentro y fuera del establecimiento.

Dicho documento señaló que el incumplimiento de estas disposiciones facultaba a la autoridad municipal a aplicar medidas sancionadoras, incluida la clausura temporal.

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Como resultado de las infracciones detectadas, la autoridad municipal inició procedimientos administrativos sancionadores que derivaron en multas por un total de S/ 110 000, de acuerdo con el cuadro de infracciones y sanciones vigente.

El 27 de marzo de 2026 se impuso una multa de 11 mil soles por no respetar el horario declarado en la solicitud del evento. Al día siguiente, 28 de marzo, se aplicaron tres sanciones:

  • 11 mil soles por incumplir nuevamente el horario establecido.
  • 22 mil soles por permitir la alteración del orden público y la perturbación de la tranquilidad de las personas.
  • 22 mil soles adicionales por no efectuar la limpieza de los espacios públicos al término de la actividad.
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Finalmente, el 29 de marzo se sumaron dos nuevas multas de 22 mil soles cada una, por no realizar la limpieza correspondiente y por permitir la alteración del orden público y de la tranquilidad vecinal.

, independientemente de los organizadores de los eventos realizados.

La entidad administradora deberá presentar en un plazo de 48 horas los descargos correspondientes para levantar esta medida, previa evaluación del municipio limeño.

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IPD respalda medida

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) se pronunció ante la clausura del Estadio Nacional, donde indicó que respalda la medida oficializada por la Municipalidad de Lima.

A través de un comunicado, la entidad deportiva precisó que el recinto deportivo le fue alquilado a la productora Tropimusic Entertaiment S.A.C. para que realice un evento musical los días 27 y 28 de marzo.

Según el IPD, esta empresa incumplió las cláusulas del contrato, vulnerando la normativa vigente sobre espectáculos públicos deportivos o no deportivos en Lima Metropolitana y el Cercado de Lima, lo que generó esta clausura temporal.

“Ante ello, el Instituto Peruano del Deporte comunica que ya ha adoptado las medidas correspondientes al interior de la institución con relación a los funcionarios responsables de la supervisión del cumplimiento del contrato y reafirma su espíritu de colaborar durante todo el proceso iniciado por la MML”; se lee en el pronunciamiento.

El Estadio Nacional del Perú fue clausurado hoy por medidas de orden público, tras los conciertos realizados el viernes y sábado, entre ellos la “Noche de la Salsa”. Foto: Paloma del Solar / @photo.gec
El Estadio Nacional del Perú fue clausurado hoy por medidas de orden público, tras los conciertos realizados el viernes y sábado, entre ellos la “Noche de la Salsa”. Foto: Paloma del Solar / @photo.gec

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