La Municipalidad de Lima (MML) anunció la prohibición de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas en el Centro Histórico de la ciudad.

La comuna capitalina explicó, en una publicación en su cuenta en la red social X, que la medida busca garantizar el orden público en esa zona y que se basa en disposiciones emitidas en 2023 y 2021.

“Esta medida se sustenta en el Acuerdo de Concejo N.º 026-2023 y en el Decreto Supremo N.º 003-2021-IN, normas que establecen la preservación del patrimonio y el cumplimiento de las condiciones de orden público que no pueden garantizarse en el Centro Histórico de Lima”, señaló.

El municipio sostuvo que en el Centro Histórico no se pueden asegurar las condiciones necesarias para este tipo de concentraciones.

Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía a tomar conciencia sobre la importancia de cuidar este espacio, considerado de valor cultural e histórico para la ciudad.

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Finalmente, la Municipalidad señaló que proteger esta zona significa resguardar la historia y el patrimonio de Lima, y reiteró que es necesario cumplir con las disposiciones vigentes.