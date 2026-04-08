Municipalidad de Lima prohíbe marchas y manifestaciones en el Centro Histórico. Foto: GEC.
Municipalidad de Lima prohíbe marchas y manifestaciones en el Centro Histórico. Foto: GEC.
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Redacción Gestión
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en el Centro Histórico de la ciudad.

La comuna capitalina explicó, en una publicación en su cuenta en la red social X, que

“Esta medida se sustenta en el Acuerdo de Concejo N.º 026-2023 y en el Decreto Supremo N.º 003-2021-IN, normas que establecen la preservación del patrimonio y el cumplimiento de las condiciones de orden público que no pueden garantizarse en el Centro Histórico de Lima”, señaló.

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El municipio sostuvo que en el Centro Histórico no se pueden asegurar las condiciones necesarias para este tipo de concentraciones.

Por ello,

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Finalmente, la Municipalidad señaló que proteger esta zona significa resguardar la historia y el patrimonio de Lima, y reiteró que es necesario cumplir con las disposiciones vigentes.

El municipio sostuvo que en el Centro Histórico no se pueden asegurar las condiciones para este tipo de concentraciones. | Foto: Pexels
El municipio sostuvo que en el Centro Histórico no se pueden asegurar las condiciones para este tipo de concentraciones. | Foto: Pexels

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