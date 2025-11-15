Cientos de ciudadanos recorren este viernes 14 las principales arterias del Centro de Lima en el marco de una movilización convocada por agrupaciones estudiantiles, organizaciones de transportistas y jóvenes que se identifican como parte de la “generación Z”. La marcha avanza de manera ordenada, bajo la supervisión de un importante número de agentes policiales.

Los participantes se concentraron inicialmente en la plaza Dos de Mayo y en la Plaza San Martín, puntos desde los cuales iniciaron su desplazamiento por el Paseo de los Héroes Navales y la avenida Abancay, con dirección al Congreso de la República.

A lo largo del recorrido, se realizaron actos de memoria en honor a Inti Sotelo y Bryan Pintado, los dos jóvenes que fallecieron hace cinco años durante una protesta.

Hacia altas horas de la noche, el despliegue policial se mantiene robusto en las calles del Cercado, con la finalidad de garantizar la seguridad de manifestantes y transeúntes.

Manifestantes avanzan por el Centro de Lima bajo un amplio despliegue policial durante la jornada de protesta. Foto: GEC.

En paralelo, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, exhortó a los participantes a evitar daños al patrimonio del Centro Histórico y recordó que se han implementado medidas de protección en zonas declaradas intangibles, como la Plaza San Martín.

Reggiardo también informó que un total de 764 cámaras de videovigilancia monitorean en tiempo real el desarrollo de la marcha, como parte del plan municipal para prevenir incidentes en el área central de la ciudad.